“อนุทิน” ถึงเชียงใหม่ประชุมติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5-ไฟป่า

นายกฯ พร้อมคณะ บินถึง จ.เชียงใหม่ เตรียมประชุมที่กองพันทหารราบที่ 7 ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5-ไฟป่า
วันนี้ (20 เม.ย.) เวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมรัฐมนตรี 7 คน เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจแถวอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) จำนวน 18 คน ที่คอยมารักษาความปลอดภัย และให้การต้อนรับ
ก่อนจะเดินทางต่อไปยังกองพันทหารราบที่ 7 เพื่อติดตามติดตามสถานการณ์และร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพประชาชนในหลายจังหวัดของภาคเหนือในช่วงที่ผ่านมา