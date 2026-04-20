"อนุทิน" มอบนโยบายจัดงบปี 70 ยึดหลักงบฐานศูนย์ รัดเข็มขัดตัดรายจ่ายไม่จำเป็นสู้วิกฤตโลก

นายกฯ มอบนโยบายจัดทำงบประมาณปี 70 ยึดหลัก Zero-based Budgeting ชี้โลกผันผวน ใช้งบ “ตรงเป้า-แม่นยำ” พร้อมตั้งกฎเหล็กรัดเข็มขัดตัดรายจ่ายไม่จำเป็น งบดูงาน-ตึกใหม่ เน้นลงทุนรับวิกฤตโลก-ดัน EV พลังงานสะอาด พร้อมประกาศกร้าวปกป้องอธิปไตยศักดิ์ศรีของแผ่นดินไทย พร้อมยกมือรูดซิปปาก หลังเจอหน้าสื่อ
วันที่ 20 เม.ย.เมื่อเวลา 09.58. น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเปิดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ทีห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 โดยทันทีที่เดินทางมาถึง ทันทีที่เจอสื่อมวลชนนายกรัฐมนตรีได้ยกมือทำท่ารูดซิปปาก ส่งสัญญาณไม่ให้สัมภาษณ์ โดยกล่าวเพียงสั้นๆว่า วันนี้จะลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามภารกิจดับไฟป่า ตามแนวคิด “ป่าเปียก” หรือ Wet Fire Break และ ติดตามการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ขนาดใหญ่ สำรวจและดับไฟป่าในพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด
นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายว่า วันนี้ถือเป็นวาระของการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2570 อีกครั้งหนึ่ง แต่ในครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากขณะนี้เราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่มีความผันผวนสูง ท่ามกลางการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศไทยและของทั้งโลกด้วยสถานการณ์เช่นนี้ภาครัฐของเราจะต้องแสดงบทบาท เป็นผู้นำในการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ พวกเราต้องปรับวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในทรัพยากรที่ใช้น้อยลง โดยเริ่มจากการปรับลดงบประมาณแผนงานหรือโครงการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดในการวางแผนงบประมาณให้ทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงกับประเทศของเรา
การจัดทำงบประมาณปี 2570 จะต้องตรงเป้าและแม่นยำสามารถตอบโจทย์นโยบาย…เทนพลัสของรัฐบาลในการนำพาประเทศ ให้พ้นจากภาวะวิกฤตที่เผชิญขณะนี้ ควบคู่กับการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางโดยเร็ว
รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน เพื่อทำให้ประเทศไทยของเรามีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยนโยบาย 5 ด้านดังนี้
นโยบายด้านเศรษฐกิจจะต้องกระจายรายได้สร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแข่งขันได้รวมทั้งส่งเสริมการค้าการเกษตรและการท่องเที่ยวผ่านนโยบายพุ่งเป้าเฉพาะกลุ่ม
การต่างประเทศและความมั่นคง จะต้องสร้างบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีโลกด้วยความสร้างสรรค์ เร่งผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นสมาชิกโออีซีดีให้ได้ภายในปีพุทธศักราช 2571 และส่งเสริมความมั่นคงทั้งชายแดนและความมั่นคงในในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.นโยบาย ทางด้านสังคมรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาสุขภาพสร้างเสริมสถาบันครอบครัวสร้างชุมชนที่เข้มแข็งผ่านนโยบายสูงวัยพลัสและการศึกษาเท่าเทียมพลัส
4 นโยบายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศมีระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการป้องกันการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติที่มีศักยภาพสูงรวมทั้งผลักดันให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Net Zero ภายในปี 2593 หรือคริสต์ศักราช 2050 ผ่านนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว
และ 5 นโยบายด้านการบริหารภาครัฐการปฏิรูปกฎหมายมุ่งให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นราชการทันใจ ไม่ใช่ทำใจ รวมทั้งปราบทุจริตคอรัปชั่นเป็นโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านนโยบาย AI Plus และ Thailand Plus
ขอเรียนว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายของปี 2570 นี้ตามแผนการคลังระยะปานกลางระหว่างปี 70 ถึงปี 73 ได้กำหนดกรอบไว้จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้วเพียง 7,400 บาทล้านหรือ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เท่านั้นในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิตามกฎหมายและข้อผูกพันสวัสดิการต่างๆยังคงเพิ่มสูงขึ้นอีกมาก
ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ 2570 นี้และความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาของประเทศการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องคำนึงถึงหลักความคุ้มค่าและงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-based Budgeting)
เน้นความจำเป็นความเหมาะสมของสถานการณ์เรื่องด่วนและปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศให้มากที่สุด การขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีนี้จะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณปีที่แล้วโดยส่วนมากที่เพิ่มขึ้น จะต้องเป็นรายจ่ายด้านการลงทุน
"นี่เป็นกฎเหล็กของปีงบประมาณ 2570 เพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตในขณะนี้ของประเทศเราและเป็นการวางรากฐานและการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนรวมทั้งขอให้ทุกหน่วยรับงบประมาณปรับลดคำขอตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาดูงานและการปรับลดการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของหน่วยงานโดยขอให้เน้นการเช่ามากกว่า หรือหากมีความจำเป็นต้องมีการก่อสร้างก็ขอให้ใช้การลงทุนในรูปแบบของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน PPP "กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตของประเทศไทยThailand Future Fund และเสนอคำขอตั้งงบการลงทุนเท่าที่จำเป็นโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมมุ่งเน้นซ่อมทางเดิมมากกว่าการขยายเส้นทางใหม่อันนี้พูดถึงปีหรือ 2 ปีนี้ไม่ใช่ตลอดไป รวมถึงงบประมาณกลุ่มจังหวัดขอให้ลดการงบประมาณพัฒนาถนนและแหล่งน้ำเพื่อลดการซ้ำซ้อนของพื้นที่ในการดำเนินการ เพราะเรายังมีหน่วยงานอื่นกำกับดูแลบริหารจัดการสถานการณ์เช่นนี้อยู่แล้ว ขณะที่งบประมาณจังหวัดจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายเท่าที่จำเป็น
นอกจากนี้ด้วยสถานการณ์ด้านพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนให้เพิ่มมากขึ้นทุกหน่วยงาน ขอให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง เช่นการเช่า หรือซื้อรถยนต์มาใช้ในราชการขอให้เปลี่ยนแพลตฟอร์มมาใช้รถยนต์ EV เพื่อการประหยัด และลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำมันของโลก รายการที่หลายหน่วยงานได้ลงนามในสัญญาเช่าไว้แล้ว ที่เป็นรถสันดาป ขอความร่วมมือคู่สัญญาพิจารณาปรับจากรถสันดาปให้สามารถเปลี่ยนเป็นรถยนต์ EVหรือรถยนต์ Hybrid ในภาครัฐ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางธุรกิจต้นทุนภารกิจของหน่วยงานและความเป็นไปได้รวมทั้งขอให้หน่วยงานได้พิจารณาใช้ Solar Rooftop ในทุกพื้นที่ที่ทำได้เพื่อเป็นการเริ่มต้นฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกัน
ขอเน้นย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักการ 3 ประการในการทำงานคือ
1.พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2. ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ 3 ยึดมั่นในหลักนิติธรรมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและการบริหารราชการแผ่นดินบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ขอให้พวกเราได้ร่วมมือกันทำภารกิจสำคัญนี้ให้สำเร็จลุล่วงเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยของเราให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
"ส่วนเรื่องการดูแลอธิปไตยของประเทศเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วย อาวุธยุทโธปกรณ์จะต้องมีความพร้อม ต้องไม่ให้ ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับเรา คิดว่าเขาสามารถจะมารุกรานประเทศของเราเมื่อไหร่ก็ได้ การเตรียมความพร้อมทางด้านนี้ขอให้ทางกองทัพและสำนักงบประมาณ ได้วางแผนไว้เป็นอย่างดี เพราะหากมีเรื่องการสู้รบแต่ละครั้งสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องสร้างความมั่นใจคือเรามีศักยภาพและแสนยานุภาพเพียงพอที่จะปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินไทย รวมถึงศักดิ์ศรีของประเทศไทยด้วย แผ่นดินที่เป็นของคนไทยและเป็นของประเทศไทยจะต้องปรากฏอยู่ในแผนที่ประเทศไทยเท่านั้น ฉะนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปกป้องดินแดนของพวกเราไว้ด้วย" นายกรัฐมนตรีกล่าว
สำหรับช่วงแรกก่อนการกล่าวมอบนโยบายงบประมาณนี้เราได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานทั้งห้องนี้ และได้เห็นแล้วว่าพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการงบประมาณทั้ง 5 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ป.ป.ท. ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ขอให้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของรัฐบาลเพื่อส่งมอบประเทศไทย ที่ดียิ่งขึ้นให้กับคนรุ่นหลังต่อไป ถึงเวลาสร้างบ้านเมืองหมดเวลาสำหรับการเอาเปรียบคตโกงและทำให้ประเทศไทยของเราได้ก้าวหน้าขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปขอบคุณทุกท่าน