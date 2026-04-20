สว.เห็นชอบ “สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์” นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบ “สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์” อดีตผู้ว่าฯ นนทบุรี เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 20 เม.ย.ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งเป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังจากที่พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม เป็นการลับแล้วเสร็จ
สำหรับการลงคะแนนลับ พบว่าได้เสียงเห็นชอบ 125 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง และงดออกเสียง 50 เสียง โดยพล.อ.เกรียงไกร แจ้งว่า นายสุจินต์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะได้รับความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสว.ที่มีอยู่ คือตั้งแต่ 100 คนะแนนขึ้นไป