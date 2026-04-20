กกต.ส่งศาล รธน.แล้ว คำชี้แจงปมบาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง

กกต.ส่งคำชี้แจงข้อกล่าวหาให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ปมบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 เสี่ยงทำให้การลงคะแนนเสียงไม่เป็นความลับ ขัดรัฐธรรมนูญ
วันนี้ ( 20 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ กกต. เลขาธิการ กกต. สำนักงาน กกต. ส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้ผู้ร้องรวมถึงผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานและวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน ภายใน 15 วัน ซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา กกต. ขอขยายเวลาการส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติอนุญาตขยายเวลาไป 15 วัน ล่าสุดแหล่งข่าวจากสำนักงาน กกต.เผยว่า สำนักงาน กกต.ได้ส่งคำชี้แจงให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา
สำหรับคำร้องดังกล่าวของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีบัตรเลือกตั้ง สส. ที่มีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตามคำร้องระบุว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าว น่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนน รวมถึงผลการลงคะแนนได้ ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับ เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรามาตรา 25 มาตรา 34 มาตรา 50 (3) มาตรา 83 วรรคสอง มาตรา 85 มาตรา 95 และ มาตรา 224