“ภราดร” เผย พ.ร.ก.กู้เงินแก้วิกฤตพลังงานไม่เร่งด่วน ยังไม่เข้า ครม. "ไทยช่วยไทย" ใช้งบกลางไปก่อน 2 หมื่นล้าน เริ่ม พ.ค.

“ภราดร” เผยยังไม่นำ พ.ร.ก.กู้เงิน เข้าหารือในที่ประชุม ครม.เร็วๆ นี้ ต้องพิจารณาความจำเป็นก่อน ส่วน พ.ร.บ.โอนงบฯ ต้องรอหลัง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 70 เข้า ครม. และต้องชำระหนี้เงินกองคลัง 7 หมื่นล้านก่อน ส่วนไทยช่วยไทยเฟสแรกจะใช้งบกลาง 20,000 ล้านบาท เริ่ม พ.ค.นี้ หลังจากนั้นจึงบจะใช้เงินตาม พ.ร.บ.โอนงบฯ
วันที่ 20 เม.ย.นายภราดร ปริศรานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณ กล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินหลายแสนล้านบาท เพื่อรองรับวิกฤตพลังงาน ว่ายังต้องมีการหารือว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ซึ่งตอนนี้ภาพใหญ่ของรัฐบาลยังไม่ได้มีการหารือกัน แต่ยอมรับว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถทำได้ ยืนยันว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่มีการหารือในเรื่องนี้ โดยจะต้องมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจก่อน ดังนั้นเรื่องนี้จะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้วางแผนว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ โดยจะต้องมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีก่อน ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ถือเป็นการกลั่นกรองเรื่องราวต่างๆ ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่
ส่วนความคืบหน้าการออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณของรัฐบาล นายภราดรกล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่สามารถออกได้ทันที ต้องรอให้งบประมาณปี 2570 เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งคาดการณ์จะเข้าในเดือนมิถุนายนนี้ เพราะตามรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ว่า เงินชดเชยเงินกองคลัง จะต้องชดเชยในโอกาสแรก ในการจัดทำงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณปกติ หรืองบประมาณกลางปี ก็จะต้องทำงบประมาณโอนงบเข้ามาเพื่อจะชดเชยเงินกองคลัง ที่ติดหนี้ไว้ก่อน ซึ่งขณะนี้ติดหนี้อยู่ 70,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 67-68 ดังนั้น ถ้าทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ จะต้องนำเงินไปชำระหนี้ก่อน ส่วนจะต้องนำไปชำระหนี้ที่ติดอยู่ 70,000 ล้านบาทหรือไม่ ยังถือเป็นข้อกฎหมายที่จะต้องหารือว่าจะชำระหนี้ทั้งหมด หรือจะชำระบางส่วน ดังนั้น เชื่อว่า หากมีการโอนงบประมาณวงเงินจะไม่ถึง 70,000 ล้านบาท เป้าหมายของการโอนงบประมาณที่จะมาใช้ในภารกิจไทยช่วยไทย ยังไม่สามารถทำได้ เพราะต้องนำไปชดใช้เงินกองคลังก่อน ซึ่งการพิจารณางบประมาณปี 70 จะต้องตั้งเรื่องนี้ เพื่อที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยตามปฏิทินจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเดือนมิถุนายนนี้
ส่วนโครงการไทยช่วยไทย (โครงการคนละครึ่ง) ยังคงมีงบกลางอยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาท ก็จะสามารถทำโครงการนี้ได้ในเฟสแรก ซึ่งจะสามารถช่วยประชาชนได้มากพอสมควร คาดว่าจะเกิน 10 ล้านคน ซึ่งอาจจะนำมาใช้ในเดือนพฤษภาคมนี้ และหลังจากนี้ รัฐบาลจะบริหารจัดการเงินจาก พ.ร.บ.โอนงบฯ