รัฐบาลเล็งจัดงบ 70 ตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดระดับอำเภอจชต. นายกฯย้ำออกแบบเฉพาะสอดคล้องพื้นที่

โฆษกรัฐบาล เผย เล็งจัดงบปี 70 ตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดระดับอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “นายก” กำชับต้องออกแบบเฉพาะให้สอดคล้องกับพื้นที่
วันนี้ (18เม.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยการแก้ไขปัญหายาเสพติดยังคงเป็นวาระสำคัญที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฉมนตรีว่าการหระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง จากการลงพื้นที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดยะลา และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จังหวัดปัตตานี เมื่อวานนี้ ได้มีการหารือเชิงลึกในประเด็นดังกล่าวเป็นเวลานาน
แม้ผลการปราบปรามจะมีความคืบหน้า โดยสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นหลายเท่า แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังน่ากังวล โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน พบผู้เสพยาบ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า และมีแนวโน้มที่ผู้เสพบางราย จะพัฒนาไปเป็นผู้ค้ารายย่อย
ทั้งนี้ เสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มีศูนย์บำบัดยาเสพติดที่อยู่ใกล้ชุมชน สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบส่งต่อเพื่อการรักษาระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาการหลบหนีและการกลับไปเสพซ้ำ
นายกรัฐมนตรียืนยันว่า การจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดระดับอำเภอที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตามนโยบายรัฐบาล และได้เตรียมแผนงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2570 แล้ว พร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีการออกแบบแนวทางเฉพาะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างครอบครัว ศาสนา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานด้านความมั่นคง
นางสาวรัชดา กล่าว รัฐบาลย้ำชัดว่า “ยาเสพติด” เป็นภัยคุกคามสำคัญที่ต้องเร่งจัดการอย่างจริงจัง ควบคู่ทั้งมาตรการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟู เพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในทุกพื้นที่