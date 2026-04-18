นายกฯสั่งกอ.รมน.เข้มกม.-ยกระดับการข่าว สร้างความร่วมมือคนพื้นที่ หนุนรั้วชายแดน รับไม่กล้าใช้คำว่า "ไม่ไหวแล้ว"

"อนุทิน" เผย ให้นโยบาย กอ.รมน.เข้มใช้กม.-ยกระดับการข่าว สร้างความร่วมมือคนพื้นที่เป็นรูปธรรมขึ้น ทำความเข้าใจทุกฝ่ายมากที่สุด หนุนหลักการสร้างรั้วชายแดน อ.แว้ง ป้องกันลอบนำสินค้าเถื่อน-ของไม่พึงประสงค์ และเผื่อป้องกันน้ำท่วม อวยพรคนไทยให้มีความสุข เงินไหลมาเทมา บอก “ไม่กล้าใช้คำว่า ไม่ไหวแล้ว”
วันนี้ (17 เม.ย. 69) เวลา 22.30 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจราชการชายแดนภาคใต้ ว่า พยายามทำความเข้าใจกับทุกๆ ฝ่าย ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พวกเราทุกคนก็ลงไปช่วยกันทำสถานการณ์ให้ดีขึ้น โดยวันนี้มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงไปทุกกระทรวง ขาดเพียงกระทรวงสาธารณสุขเพียงกระทรวงเดียว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จะต้องมีมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ก็ได้ให้นโยบายไปเข้มงวดในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้น และใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ให้เต็มที่ทั้งการพัฒนา และยกระดับด้านการข่าว และเรื่องของการสร้างความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ส่วนความคืบหน้าคดีลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ มีความคืบหน้าชัดเจนอย่างไรบ้าง นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตนได้มีโอกาสพูดคุยกับนายกมลศักดิ์ ซึ่งมี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ไปด้วย ก็ได้รับรายงานว่า ทุกอย่างคืบหน้าด้วยความรวดเร็วแล้ว ขณะนี้เราสามารถจับกุมกลุ่มคนร้ายได้ 4 ใน 5 คนแล้ว และจะต้องมีการขยายผล รวมถึงพยายามจะจับกุมตัวคนร้าย 5 ให้ได้อยู่ แต่ไม่ทราบว่าคนร้ายได้ออกช่องทางทางธรรมชาติไปแล้วหรือไม่
ขณะที่ กอ.รมน. ก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายทหารยศนาวาเอก ที่เป็นคนอนุมัติให้ยืมรถ ซึ่งทุกอย่างก็คืบหน้าตามลำดับ รวมถึงวันนี้ตนได้เห็นชอบในหลักการให้มีการสร้างรั้วที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ที่ไว้กั้นบริเวณชายแดนที่มีแม่น้ำโก-ลก เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเถื่อนหรือของที่ไม่พึงประสงค์ที่ลอบใช้ช่องทางธรรมชาติเข้ามาความวุ่นวายในประเทศของเรา และได้สั่งให้พวกเขาทำเผื่อป้องกันน้ำท่วม เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำอยู่แล้ว
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวถามอีกว่าในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ อยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนคนไทยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ขอให้ ทุกคนมีความสุข มีความสำเร็จ มีความสมปรารถนา เงินทองไหลมาเทมา“ ก่อนกล่าวติดตลกในช่วงท้ายว่า “ไม่กล้าบอกว่า ไม่ไหวแล้ว เอาไหลมาเทมาทุกวันก็แล้วกัน“