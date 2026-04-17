สส.กธ.ยื่นหนังสือนายกฯ จี้สางคดี "กมลศักดิ์" ชี้ความไม่สงบไม่ใช่แค่ปัญหามั่นคงแต่คือบททดสอบความจริงใจ

“สส.กล้าธรรม” ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกฯ ผ่านสื่อ จี้เร่งคลี่คลายคดีลอบสังหาร “กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ" ชี้ความไม่สงบไม่ใช่แค่ปัญหาความมั่นคง แต่คือบททดสอบความจริงใจรัฐ เสนอ 4 ข้อคืนความยุติธรรม-ฟื้นศรัทธาประชาชน
เมื่อวันที่ (17 เมษายน 2569) สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ และนายลุตฟี หะยีอีแต สส.นราธิวาส รวมถึงนายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานีร่วมให้การต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย สส.พรรคกล้าธรรมได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านสื่อมวลชนแทน เพื่อเร่งส่งต่อข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนไปยังรัฐบาลโดยไม่ให้ล่าช้า โดยสาระสำคัญของหนังสือ คือการเรียกร้องให้เร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีลอบสังหาร นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พร้อมนำตัวผู้กระทำผิดและผู้บงการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุด
“เราขอใช้โอกาสนี้ประกาศจุดยืนว่า สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนได้ที่ยืดเชื้อมาอย่างยาวนานนั้น มิไช่ "ปัญหาความมั่นคง" แต่คือ "บททดสอบความจริงใจทางการเมืองของรัฐ"ว่าจะเลือกอยู่ข้างความยุติธรรม หรือปล่อยให้ความคลุมเครือดำรงอยู่ต่อไปคณะกระผม ขอเสนอข้อเรียกร้อง เพื่อนำพาความสันติสุขกลับสู่ชายแดนใต้ ดังนี้
1.ขอให้ท่าน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการคลี่คลายคดีลอบสังหารสส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ต้องสามารถนำตัวผู้กระทำความผิด และผู้บงการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วเพราะ "ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือ ความอยุติธรรมรูปแบบหนึ่ง"
2.ความจริงต้องถูกเปิดเผยไม่ใช่ต้องถูกจัดการขอให้มีการจัดตั้ง "คณะกรรมการอิสระที่มีอำนาจเต็ม" ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในทุกคดีที่สังคมมีข้อกันขา โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน ต้องไม่ถูกแทรกแซงโดยอำนาจทางการเมืองคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วน
3.ต้องยุติความรุนแรงด้วยการเมือง ไม่ใช่อำนาจกำลังขอให้รัฐบาล ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ด้วยนโยบาย "การเมืองนำการทหาร" อย่างแท้จริง โดยต้องลดบทบาทของการใช้กำลังและเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้กับประชาชนอย่างแท้จริง
4.ความเชื่อมั่นของประชาชน คือ เส้นแบ่งระหว่างสันติภาพ กับความขัดแย้ง ขอให้รัฐบาลกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชน และกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถตรวจสอบได้และรายงานต่อสาธารณชน เพราะสันติภาพจะไม่เกิดขึ้นจากคำประกาศของรัฐ หากแต่ต้องเกิดจากความรู้สึกของประชาชนว่าพวกเขาได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริง