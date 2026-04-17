"กมลศักดิ์" ยื่นข้อมูลลับนายกฯ ไม่สบายใจหากจับผู้บงการไม่ได้ เชื่อมีคนจ้างให้ถึงตายขอคุ้มครองพยาน

สส.ประชาชาติ ยื่นข้อมูลลับให้นายกฯแล้ว ยังไม่สบายใจตราบใดที่ยังจับผู้บงการไม่ได้ เชื่อมีคนจ้างวานให้ทำร้ายถึงชีวิต ขอคุ้มครองพยานหวั่นไม่ปลอดภัย
วันที่ (17 เม.ย.69) นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.เขต 5 จ.นราธิวาส พรรคประชาชาติ เปิดเผยภายหลังได้เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงมหาดไทย ที่บ้านศรียะลา พร้อมกับนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
นายกมลศักดิ์ เปิดเผยว่า ได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรี ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคลี่คลายคดีของตนเอง จนออกหมายจับได้ 5 คนและจับกุมได้ 4 คน ก่อนจะครบ 1 เดือนในอีก 2 วัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการสืบสวนสอบสวนใครทำผิดต้องเอาตัวมาลงโทษให้ได้
"คนเหล่านี้ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวสักคน เชื่อว่ามีคนใช้จ้างวานให้ทำร้ายผม ไม่ใช่แค่ผมแต่คนในพื้นที่ต้องการทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้"
นายกมลศักดิ์ กล่าวว่าเบื้องต้นตนให้ข้อมูลลับกับนายกรัฐมนตรีแล้วเพื่อให้สาวถึงตัวผู้บงการ และพยายามเสาะหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ ข้อมูลที่ตนมีได้ให้นายกรัฐมนตรีไปแล้ว ส่วนจะไปถึงหรือไม่ในทางคดีต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์แล้ว
ส่วนกรณีบุคคลที่ 3 ที่พบว่าผู้ต้องหาได้โทรศัพท์พูดคุยหลังก่อเหตุนั้น นายกมลศักดิ์ เปิดเผยว่า ตนได้ข้อมูลจากคนที่ให้การรับสารภาพว่า มีการรายงานไปยังบุคคลที่ 3 ซึ่งคนนั้นคือใคร ต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของตำรวจ และหวังให้มีการติดตามตัว ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี มือปืนที่ยังหลบหนี เพื่อจะได้ข้อมูลไปถึงผู้บงการ
ส่วนคำพูดของแม่ทัพภาคที่ 4 นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า ถ้าถามคนที่นี่ในสื่อโซเซียล เห็นอยู่แล้วว่าคำพูดของแม่ทัพภาคที่ 4 สำหรับคำตอบของคนที่นี่ อาจต่างจากคนภาคอื่น เพราะวิถีชีวิตตางกัน เพราะความคิดของคนที่นี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
"ผมไม่สบายใจตราบใดที่ยังไม่ได้ผู้บงการ แต่ก็หวังว่าจะได้รับความยุติธรรม ให้โอกาสทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงาน ที่ผ่านมาชื่นชมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ"
นายกมลศักดิ์ ยอมรับว่ารู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้บอกข้อเท็จจริงให้นายกรัฐมนตรีทราบ ส่วนผลเป็นยังอย่างไรให้ถามจากนายกรัฐมนตรี และกรณี ร.อ.วิโรจน์ หลบหนีไปต่างประเทศ หากตามตัวไม่ได้ และครบกำหนดฝากขัง 4 ผู้ต้องหา ก็ดำเนินการสั่งฟ้องได้ และส่วนตัวยังไม่ตัดประเด็นใดทั้งความมั่นคงและการเมือง
นายกมลศักดิ์ ยอมรับว่าห่วงความปลอดภัยของตนเอง และได้ยื่นขอคุ้มครองพยานจากกระทรวงยุติธรรมแล้ว ยอมรับว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และตราบใดยังจับคนร้ายและผู้บงการไม่ได้ชีวิตตนเองก็ไม่ปลอดภัย