สส.ส้มระยอง ไม่ปกป้องอดีตผช. อ้างแยกขาดจากกันหลังจบเลือกตั้ง ขอโทษสังคมพร้อมให้ตรวจสอบ

“กฤช” สส.ส้มระยอง รับคนถูกจับคุมค้ายานรกเป็นอดีตผู้ช่วย ขอไม่ปกป้อง จี้ตำรวจดำเนินการเด็ดขาด ยันแยกขาดจากกันแล้วหลังจบเลือกตั้ง พร้อมขอโทษสังคม ลั่นพร้อมให้ตรวจสอบ ไร้การปกปิด
วันนี้ (7 เม.ย. 2569) นายกฤช ศิลปชัย สส.ระยอง พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กว่า จากกรณี อดีตคณะทำงานจังหวัดระยองของพรรคประชาชนและอดีตผู้ช่วยของผม ในสภาชุดที่ผ่านมา (ชุดที่ 26) ถูกจับกุมในคดีค้ายาเสพติด เมื่อคืนวานนี้ (6 เมษายน 2569) ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น
ผมและพรรคประชาชนระยองเห็นว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวมีความร้ายแรงและเป็นคดีอาญาที่มีโทษสูง และเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอย่างเด็ดขาด พร้อมถึงขยายผลไปถึงตัวการใหญ่โดยเร็วที่สุด
โดยนิติภัทรได้ร่วมงานกับพรรคประชาชนจนถึงการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา หลังจบการเลือกตั้งมีสถานะเป็นสมาชิกพรรค ไม่ได้มีตำแหน่งใดๆ ภายในพรรคประชาชน และปัจจุบันนายทะเบียนพรรคประชาชนกำลังดำเนินการขับบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นสมาชิกพรรคตามขั้นตอนแล้ว
ผมและพรรคประชาชนระยองขอโทษพี่น้องประชาชน และขอยืนยันนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทาทุกรูปแบบ หากบุคลากรในพรรค ไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งใด ถูกกล่าวหาหรือมีมูลเหตุที่ส่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย พรรคพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง โดยไม่ปกป้องหรือปกปิดการกระทำผิดอย่างเด็ดขาด