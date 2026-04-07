ป.ป.ช.ยันถ้าพร้อมยื่นศาลฎีกาฟ้องอดีต 44 สส.ก้าวไกล 9 เม.ย. ปัดเอี่ยวการเมืองหากตรงรบ.แถลงนโยบาย

ป.ป.ช.เตรียมยื่นฟ้องอดีต 44 สส.ก้าวไกล ต่อศาลฎีกา 9 เม.ย. ยันหากตรวจสอบเอกสารคำร้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ยื่นทันที ส่วนศาลจะสั่งรับคำร้องวันใด ยังไม่รู้ แต่ไม่มีวาระซ่อนเร้นการเมือง หากวันนั้นตรงกับวันแถลงนโยบายรัฐบาล
วันนี้ (7 เม.ย.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งคำร้องต่อศาลฎีกาเอาคดีอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล ผิดจริยธรรมร้ายแรง กรณีเข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งถ่ายเอกสารประกอบการพิจารณาส่งคำร้อง จำนวน 56 ชุด จำนวนหลายหมื่นแผ่น เพื่อส่งให้องค์คณะศาลฎีกา และฝ่ายเลขานุการศาลฎีกา โดยในวันที่ 9 เม.ย. เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารทั้งหมดให้ฝ่ายเลขาธิการ ถ้าเห็นว่า เอกสารประกอบคำร้องต่างๆ มีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะส่งคำร้องต่อศาลฎีกาได้ในวันที่ 9 เม.ย. แต่ถ้าเอกสารต่างๆจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วน อาจต้องขยับการส่งคำร้องต่อศาลฎีกาออกไปก่อน ยืนยัน ป.ป.ช.เร่งทำงานเต็มที่ ถ้ามีความพร้อมจะยื่นทันทีในวันที่ 9 เม.ย.แน่นอน
เมื่อถามว่า หาก ป.ป.ช.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาวันที่ 9 เม.ย.จะตรงกับวันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาพอดี นายสุรพงษ์ กล่าวว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองแน่นอน หากมีการยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาในวันดังกล่าวจริง ตามกระบวนการเป็นแค่การยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา จากนั้นศาลฎีกาจะตั้งองค์คณะ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาคำร้องจาก ป.ป.ช. ก่อนจะมีคำสั่งจะรับคำร้อง และให้ผู้ถูกกล่าวหายุติการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนหรือไม่ ซึ่งยังไม่รู้จะเป็นวันใด เป็นอำนาจวินิจฉัยของศาลฎีกา