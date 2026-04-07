ปชน.จี้องค์กรอิสระเปิดค่าตอบแทนเพื่อความโปร่งใส ยกสินบนทองคำพิสูจน์รายได้ไม่สะท้อนซื่อสัตย์

“ภัณฑิล” เรียกร้ององค์กรอิสระเปิดตัวเลขค่าตอบแทนเพื่อความโปร่งใส ยกกรณีสินบนทองคำพิสูจน์รายได้ไม่สะท้อนความซื่อสัตย์
วันนี้ (7 เมษายน 2569) ที่อาคารรัฐสภา นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.พรรคประชาชน แถลงข่าวเรียกร้องให้องค์กรอิสระ เปิดเผยจำนวนค่าตอบแทน และสวัสดิการผู้บริหารองค์กรอิสระ ให้ประชาชนหมดความกังวล
นอกจากนี้ พรรคประชาชน จะมีการเสนอแก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วยองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นรายมาตรา เพื่อให้องค์กรดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากองค์กรอื่น และประชาชนได้ด้วย สำหรับเงินค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ นั้น เป็นภาษีของประชาชน อาทิ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญ ที่มีค่าตอบแทนต่อเดือนจำนวน 48,730 บาท เลขานุการที่มีค่าตอบแทนต่อเดือน จำนวน 44,310 บาท และผู้ช่วยเลขานุการที่มีค่าตอบแทนต่อเดือน จำนวน 22,155 บาท และยังมีสิทธิสวัสดิการกับค่าเดินทางตามระเบียบที่องค์กรสามารถออกเองได้ด้วย ส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพิเศษได้ไม่เกินจำนวน 3 อัตรา ต่อคน ค่าตอบแทนรวมต่อคนต่อเดือน อยู่ที่จำนวน 25,000 - 31,000 บาท และยังเมื่อประกันสุขภาพให้อีกจำนวน 15,000 บาทต่อคนต่อปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มีค่าตอบแทนสูงมากอยู่แล้ว และเมื่อรวมรถประจำตำแหน่งกับสิทธิประกอบอื่น ๆ ค่าตอบแทนสูงเกือบครึ่งล้านบาทต่อเดือน จากที่มีคำกล่าวที่ว่า การให้ค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรอิสระต่าง ๆ จำนวนสูงมากจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ นั้นจริงหรือไม่ หากเปรียบเทียบกับกรณีสินบนทองคำแท่งน้ำหนักรวม 246 บาท ที่ให้กับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ซึ่งตอกย้ำว่า ค่าตอบทนสูงไม่ได้สะท้อนกับความซื่อสัตย์สุจริต แต่อย่างใด เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ช่วย สส.จะเห็นภาพชัดทันที ผู้ช่วยดำเนินงานของ สส.ได้ค่าตอบทนจำนวน 15,000 บาทต่อเดือน แต่คนขับรถประจำตำแหน่งของบางองค์กรอิสระ ได้ค่าตอบแทนสูงถึง 19,000 บาทต่อเดือน ยังไม่รวมสวัสดิการอื่น ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ จึงขอเรียกร้องให้องค์กรอิสระ เปิดเผยจำนวนค่าตอบแทน และสวัสดิการผู้บริหารองค์กรอิสระ ให้ประชาชนหมดความกังวล นอกจากนี้ พรรคประชาชน จะมีการเสนอแก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วยองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นรายมาตรา เพื่อให้องค์กรดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากองค์กรอื่น และประชาชนได้ด้วย