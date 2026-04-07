สส.กล้าธรรมซัดรัฐบาลปล่อยประชาชนแบกภาระหลังหัก ชาวบ้านไม่มีเงินเติมน้ำมัน แต่นายกฯ อวดรถไฟฟ้า

“ดาชัย” ซัดวันที่ชาวบ้านไม่มีเงินเติมน้ำมัน รัฐบาลกลับอวดรถไฟฟ้าของเล่นของคนรวย แต่ชาวบ้านไม่มีปัญญาแตะ โวย ปล่อย ปชช.แบกภาระจนหลังหัก รบ.บริหารประเทศเพื่อใคร รวยกันพอหรือยัง
เมื่อวันที่ 7 เม.ย.เวลา 12.40 น.นายดาชัย เอกปฐพี สส.ลำปาง เขต 2 พรรคกล้าธรรม กล่าวถึงสถานการณ์วิกฤตค่าครองชีพ โดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูง กระทบโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดซึ่งยังต้องพึ่งพารถกระบะดีเซลในการทำมาหากิน แม้ปัจจุบันสถานการณ์น้ำมันจะไม่ได้ขาดแคลน และมีเพียงพอในทุกปั๊ม แต่ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ราคาน้ำมันที่แพงเกินกำลังของประชาชนฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า และแรงงานนอกระบบ ที่ต้องแบกรับต้นทุนเชื้อเพลิงในทุกวัน คนต่างจังหวัดบ้านผม ยังใช้รถกระบะดีเซลทำมาหากินอยู่ ราคาน้ำมันดีเซลแพงไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่คือความอยู่รอดของคนทั้งประเทศ
นายดาชัย กล่าวต่อว่า ตนเห็นนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)ออกมาแสดงความชื่นชมนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน สิ่งที่ทำก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่มันสำหรับคนรวยที่จะสามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ แต่สำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะคนจน ไม่มีทางเลือกนั้น เพราะราคารถไฟฟ้ายังสูงเกินเอื้อม และโครงสร้างพื้นฐานรองรับในต่างจังหวัดก็ยังไม่พร้อมอีกด้วย คนไทยส่วนใหญ่จึงยังต้องดิ้นรนกับต้นทุนพลังงานแบบเดิม
“นี่ไม่ใช่วิกฤตราคาน้ำมัน แต่คือวิกฤตความล้มเหลวของการบริหารประเทศของรัฐบาล วันนี้รัฐบาลกำลังบริหารประเทศเพื่อใครกันแน่ เพราะในขณะที่คนรากหญ้ากำลังหายใจรวยริน กลับมีการผลักดันภาพฝันเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งที่ความจริงคือคนส่วนใหญ่ ไม่มีปัญญาแตะ บางคนแม้แต่จะเอาเงินที่ไหนมาเติมน้ำมันให้พอวิ่งทำงานในวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้”นายดาชัย กล่าว
นายดาชัย กล่าวต่อด้วยว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังกัดกินทั้งระบบเศรษฐกิจฐานราก เพราะเมื่อน้ำมันแพง ต้นทุนขนส่งก็เพิ่ม ราคาสินค้าก็ขยับขึ้น สุดท้ายประชาชนทั้งประเทศต้องร่วมรับภาระโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง ชาวบ้านเขาถึงถามพวกท่านว่า รวยกันพอหรือยังครับ ?