เร็วกว่าเดิม! "อนุทิน" ย้ำ 3 รมช.มท.พร้อมทำงาน สั้งวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานซืน ไม่ต้องมี KPI กระดาษ ล้าเมือ่ไหร่พักเมื่อนั้น

’อนุทิน‘ การันตี 3 รมช.มหาดไทยทำงานด้วยกันมานาน สั่งวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานซืน ลั่นไม่ต้องมีกระดาษวัด KPI เพราะทุกคนมาถึงจุดนี้ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว พร้อมทุ่มเททำงานเพื่อประชาชน ถ้าล้าเมื่อไหร่ก็พักเมื่อนั้น
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 7 เม.ย.ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังพบปะข้าราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีการกําชับข้าราชการในการทํางานอย่างไรบ้าง ว่า วันนี้ถือว่าเป็นรัฐบาลใหม่ กระทรวงมหาดไทยก็มีรัฐมนตรีช่วย 3 ท่าน ซึ่งตนก็ได้แจ้งให้ทราบว่า แต่ละท่านกํากับดูแลหน่วยงานใดบ้าง ซึ่งเป็นการกํากับดูแลในสายงาน แต่ภารกิจหน้าที่ของทุกท่านคือทําหน้าที่เปรียบเสมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในทุกที่ๆท่านไป สามารถแก้ปัญหาในทุกด้าน ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานที่กํากับดูแล
เมื่อถามว่าวาง KPI ทั้ง 3 รัฐมนตรีอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกคนต้องทํางานอย่างหนัก เพราะทั้ง 3 ท่านมาถึงจุดนี้ ก็ต้องผ่านการพิสูจน์ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ความทุ่มเท ความเสียสละ ความพร้อมในการทํางาน จึงได้รับการพิจารณาให้มาดํารงตําแหน่งที่สําคัญก็คือ รมช.มหาดไทย ฉะนั้น KPI จะไม่มีเป็นแผ่นกระดาษ ถ้าล้าเมื่อไหร่ก็ต้องพักเมื่อนั้น ซึ่งทั้ง 3 ท่านก็อยู่ในช่วงวัยและมีความพร้อมทำงานเสียสละให้ประชาชนอย่างเต็มที่
เมื่อถามต่อว่า งานสั่งวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานเหมือนเดิมใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า สําหรับ 3 ท่านนี้จะต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานซืน เพราะทํางานร่วมกับตนมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เป็นทั้งเลขานุการของตนมาก่อน เป็นทั้งลูกพรรคภูมิใจไทย เป็นทั้งผู้ที่ตนมอบหมายให้รับผิดชอบในพื้นที่ดูแลประชาชน
เมื่อถามอีกว่า รัฐมนตรีส่วนใหญ่อายุยังไม่มาก แต่ต้องทำงานกับข้าราชการหลายท่านที่อายุมากกว่า นายกฯ กล่าวว่า เป็น สส. มาแล้วไม่ต่ํากว่าคนละ 3-4 สมัย อายุไม่มากเมื่อเปรียบกับตน แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นช่วงวัยทํางาน มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ ที่สามารถทํางานร่วมกับทุกฝ่ายได้ และมีความเข้าใจสัมผัสใกล้ชิด รับฟังรับทราบความรู้สึกของประชาชนได้ นี่สําคัญมาก
นายกฯ บอกผู้ว่าฯ ประกาศควบคุมมลพิษภาคเหนืออยู่แล้ว
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 7 เม.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ยังไม่ประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่ภาคเหนือว่า ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเขาก็ประกาศและเป็นเขตที่ประกาศอยู่แล้ว