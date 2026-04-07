"อนุทิน" เข้า มท.วันแรก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แนะนำ 3 รมช.ป้ายแดง

"อนุทิน" เข้ากระทรวงวันแรก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แนะนำ 3 รมช.ป้ายแดง ชูโปรไฟล์ -ประสบการณ์ทำงาน เข้าถึง ปชช.
เมื่อเวลา 07.47น. วันที่ 7 เม.ย. ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ภายหลังการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา พร้อมด้วย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริหารกระทรวงร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อรถของนายกรัฐมนตรีมาถึง พลแตรกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้ให้สัญญาณ จากนั้นนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าสักการะพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร ณ หอพระนาคปรก สวนสิรินธราภิรมย์ ใจกลางศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนรับการแสดงความเคารพในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนโดยกองเกียรติยศ กองอาสารักษาดินแดน (อส.) กระทรวงมหาดไทย แล้วสักการะศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี พระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แล้วเดินขึ้นบันไดโถงกลางเพื่อสักการะพระรูปสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเดินเข้าสู่ห้องรับรองเพื่อสักการะพระรูปหล่อสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก่อนที่จะเดินเข้าสู่ห้องประชุมราชสีห์ เพื่อแนะนำตัวและพบปะข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่มาเข้าร่วม และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ไปยังศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมรับฟัง
นายอนุทิน กล่าวว่า พวกเราทุกคนดีใจที่ได้กลับมาปฎิบัติหน้าที่ในกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 3 ท่าน แต่มท.1 ยังคนเดิมอยู่ แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3ท่าน ซึ่งตนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสามารถ และมีความจำเป็น สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงมหาดไทยและพี่น้องประชาชน ทั้ง3ท่านนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นเด็กแล้ว คือเมื่อเทียบกับตนอาจเป็นเด็กเพราะอายุห่างกันเยอะ แต่เรื่องวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ การศึกษา และหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบทั้ง3 ท่านนี้ ถือว่าเป็นบุคลากรในทางการเมืองผ่านการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการคัดเลือกของพี่น้องประชาชนโดยตรงในพื้นที่ ที่แต่ละท่านสังกัด ในทางการทำงานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านงานในคณะกรรมาธิการต่างๆ เช่น นายพลพีร์ ได้ทำงานร่วมกับตนมาปี 2562 ในตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหลังจากนั้นได้ไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนฯ
นายอนุทินยังกล่าวแซวนายเจเศรษฐ์ ว่า ดูเผินๆเหมือนซุปเปอร์สตาร์อินเดีย แต่จริงๆทุกคนคงรู้จักเป็นสมาชิกสมาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุทัยธานี ได้ทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรมามากมาย มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในระบบการปกครองและความเข้าใจในชาวบ้าน ส่วนนายวรศิษฏ์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้น่าจะเป็นสมัยที่3แล้ว