“ปกรณ์” เผย ครม.ให้พลังงานเดินหน้าศึกษาต้นทุนโรงกลั่นต่อ ขยายมาตรการกำหนดเวลาเปิด-ปิดปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์

“ปกรณ์” เผย ครม.ให้กระทรวงพลังงานเดินหน้าต่อศึกษาต้นทุนโรงกลั่น พร้อมขยายมาตรการพลังงาน ให้กำหนดเวลาเปิด-ปิดปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ ข้าราชการทำงาน work from anywhere 3 วันต่อสัปดาห์
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 6 เม.ย. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นัดพิเศษ ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานมีมติรับทราบตามที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสม ในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (คตร.) ที่เสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 เพื่อให้กระทรวงพลังงานไปศึกษาเรื่องของต้นทุนของโรงกลั่น โดยยังไม่ได้มีมติว่าจะมีการปรับลดค่าการกลั่นลงเท่าใด โดยให้กระทรวงพลังงานไปดำเนินการต่อในเรื่องนี้ได้
อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีการหารือถึงการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ในการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น การให้มีการกำหนดระยะเวลาเปิดและปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดให้ข้าราชการทำงานที่บ้านและทำงานจากที่ไหนก็ได้ (work from anywhere) 3 วันต่อสัปดาห์เพื่อลดการเดินทาง เป็นต้น โดยมาตรการกำหนดระยะเวลาเปิดและปิดสถานีบริการน้ำมันจะเริ่มใช้หลังสงกรานต์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการประชุมและแถลงข่าวเสร็จสิ้นนายปกรณ์ได้มาไหว้ศาลพระภูมิและศาลตายาย ในเวลา 22.10 น.