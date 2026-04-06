"อนุทิน" นำทัพถก ครม.นัดพิเศษ น้อมนำพระราชดำรัสเป็นแนวทาง ลั่นไม่มีฮันนีมูน สั่ง รมต.ทุกคนเข้ากระทรวงทันทีพรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน" นำทัพถก ครม.นัดพิเศษ น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง เป็นแนวทางหลักในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ลั่นไร้ช่วงฮันนีมูน ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาล มีแต่คณะรัฐมนตรีของประชาชน สั่ง รมต.ทุกคนเข้ากระทรวงทันทีพรุ่งนี้ ชี้ "ฤกษ์สะดวกคือฤกษ์ที่ดีที่สุด" อารมย์ขันผมอยู่ไม่ได้ ก็ไม่มีใครอยู่ได้ ชูโมเดลประหยัดพลังงาน "work from home - work from anywhere" พร้อมกำชับอย่าลาประชุม ครม.โดยไม่จำเป็น ลั่นมาประชุมไม่ได้ ก็ทำงานให้ประชาชนไม่ได้

วันที่ 6 เม.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล ตึกสันติไมตรีหลังนอก เมื่อเวลา 19.45 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ


นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสวัสดีคณะรัฐมนตรีที่เคารพรักทุกท่านก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับรัฐมนตรีทุกท่านที่มาทำงานด้วยกัน เป็นองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ พวกเราทุกคนเพิ่งได้รับพระราชทานพระราชดํารัสจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากที่เราได้ไปถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งการถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ก็แสดงว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีความพร้อมที่จะบริหารราชการแผ่นดินต่อไป โดยเมื่อสักครู่นี้คำถวายสัตย์ปฏิญาณที่พวกเราทุกคนได้เปล่งวาจาต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระประมุขของชาติขอให้ถือเป็นแนวทางในการทำงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน

คณะรัฐมนตรีชุดนี้ อาจต้องถือว่าเป็นคณะรัฐมนตรีต้องทำงานอย่างหนักตั้งแต่วันแรก ไม่มีเวลาที่เรียกว่าฮันนีมูนพีเรียดหรือเวลาทดลองงาน ถือว่าทุกท่านได้ผ่านการทดลองงานเป็นที่เรียบร้อย เราเข้ามารับภาระหน้าที่ในช่วงที่โลกทั้งโลกมีวิกฤตการณ์จากความขัดแย้งของประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าด้วยความร่วมมือของคณะรัฐมนตรีทุกคนในรัฐบาลชุดนี้ เราจะต้องแก้ไขปัญหา ฃและลดความเดือดร้อนและทำให้ประเทศของเราได้พัฒนาต่อไป เดินก้าวหน้าต่อไป โดยการทำงานของพวกเราทุกคนขอให้ยึดถือ ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายที่ร่วมกัน


คณะรัฐมนตรีชุดนี้ส่วนใหญ่ รู้จักกันดีอยู่แล้ว หลายท่านมีความอาวุโสเป็นที่เคารพของพวกเราทุกคน และหลายท่านเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังวังชา สติปัญญาพร้อมที่จะทำงานบริหารราชการแผ่นดินรับใช้บ้านเมือง ก็ขอให้เราใช้จุดแข็งต่างๆที่พวกเรามีอยู่ในการที่จะทำงานร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลเป็นไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

ผมขอกราบเรียนคณะรัฐมนตรีทุกท่านว่าขอให้ถือคณะรัฐมนตรีนี้คือคณะรัฐมนตรีเดียวกัน ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาล ถือเป็นคณะรัฐมนตรีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นคณะรัฐมนตรีของประชาชนคนไทย ดังนั้นการทำงานทั้งหลายทั้งปวง ผมพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนโยบายและการดำเนินการของรัฐมนตรีทุกท่าน เราจะไม่มีพิธีรีตองใดๆมากมาย ขอให้ทุกคนได้ทำงานกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศไทยวันนี้ความเป็นหนึ่งเดียวของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ จะทำให้ประเทศเราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายไปได้


ในการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้งจะประชุมกันทุกวันอังคาร โดยส่วนใหญ่ชั้น 5 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เราจะเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลา 10.00 น ก่อนถึงเวลาประชุมคณะรัฐมนตรีหากรัฐมนตรีท่านใด มีความประสงค์ที่จะหารือระหว่างกันหรือต้องการหารือกับตัวนายกรัฐมนตรี ผมขอให้ทุกท่านได้แจ้งมายังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผมพร้อมที่จะพบกับทุกท่าน และพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เจตนารมณ์ของท่านบรรลุผลสำเร็จทุกประการ

ขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านให้ความสำคัญกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเป็นคณะรัฐบาลของเรา กราบเรียนตรงๆ ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี หรือเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วในช่วงรัฐบาล หนูหนึ่ง เมื่อสัก 5 เดือนที่แล้ว จะเห็นได้ว่า เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะประกาศผู้ลาประชุมอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ครบทุกคนจริงๆนั้นเกิดขึ้นเฉพาะวันแรก จะมีภารกิจเสมอ ผมต้องกราบขอความร่วมมือ ถ้าเรามาประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้ เราก็ทำงานให้พี่น้องประชาชนไม่ได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นที่ที่เราจะต้องมาปรึกษาหารือกัน เราไม่ใช่ตรายาง ไม่ใช่แสตมป์ เราต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ความสามารถของคณะรัฐมนตรีทุกท่าน ในการที่จะทำให้สิ่งที่จะเป็นมติ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดเป็นพลังและเกิดความถูกต้อง ผมจึงขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านให้ความสำคัญกับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ยกเว้นท่านที่มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศในหน้าที่ราชการหรือภารกิจไปเข้าเวรผลัด หรือ ภารกิจที่จะต้องไปถวายงานของพระบรมวงศานุวงศ์ ขอให้ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีโดยพร้อมเพรียง อย่าให้เป็นว่าวันนี้แฟ้มเยอะขอไม่เข้า ขอเซ็นแฟ้มอยู่กระทรวง หรือวันนี้พอดีนัดประชุมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่กระทรวง ซึ่งให้ลงตารางนัดจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคาร เวลา 10 โมง ซึ่งผมพยายามที่จะประชุม ไม่ให้เกิน 12:00 น ในคณะรัฐบาลที่ผ่านมา 2-3 ชุด ผมเห็นว่า อดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่าน ได้ทำการกำกับ และควบคุมการประชุม ให้การประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไม่ใช้เวลานานมาก จนข้ามช่วงกลางวันไป ซึ่งผมเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพ ผมพยายามจะดำเนินการประชุมคณะรัฐมนตรีให้อยู่ภายใต้เวลา ที่กำหนด ยกเว้นจะมีเรื่องที่มีความสำคัญมากๆหรือในวันไหนที่มีวาระ ที่จะให้รัฐมนตรีเข้ามาพิจารณา ก็ว่าเป็นครั้งๆไป


นอกจากนั้นคงไม่มีอะไรที่เราจะต้องกังวลด้วยความที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว ผมว่าทุกท่านยกเว้นรัฐมนตรีท่านใหม่ ซึ่งหลายท่านก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฉะนั้นจะมีความคุ้นเคย รู้จักมักคุณกันดีอยู่แล้ว เชื่อว่าการทำงานของพวกเรา จะเป็นไปด้วยความราบรื่นและอย่างที่เรียน มีปัญหาใดๆ ตนพร้อมเสมอในการที่จะ ช่วยเหลือพวกท่านในการแก้ไขปัญหา ให้ภารกิจของพวกท่านได้ประสบผลสำเร็จ

วันนี้ถือเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษจะร่วมกันพิจารณาร่างคำแถลงนโยบายต่อของรัฐบาล ก่อนประสานไปยังประธานรัฐสภา โดยสักครู่ได้มีการมีโอกาสพบกับประธานรัฐสภา ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งท่านประธานได้แจ้งย้ำหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงนโยบายต่อรัฐบาลแล้วขอให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการส่งเรื่องที่จะขอให้ประธานนัดประชุมรัฐสภา ไปถึงสำนักงานของท่านโดยทันทีไม่จำเป็นต้องรอวันพรุ่งนี้ เพื่อที่จะกำหนดวันแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาต่อไปรวมถึงมีการตกลงเรื่องแนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองที่สำคัญๆ


นอกจากนั้นสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันช่วยการประหยัดพลังงานก็ถือว่าเป็นจำเป็นเรื่องโดยที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันโดยเฉพาะภาครัฐที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ตนจึงได้มีข้อสั่งการก่อนหน้านี้ให้ถือปฏิบัติต่อไป โดยขอให้หน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่แล้วแต่ยังมีผลอยู่ในเรื่อง work from home หรือwork from Anywhere เนื่องจากปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง กรณีหน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมในระบบไอทีขอมอบให้กระทรวงดีอี สำนักงานรัฐบาลดิจิตอล tga และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดผล และที่ต้องมอบให้กฤษฎีการ่วมสนับสนุนด้วยเนื่องจากสำนักงานกฤษฎีกาได้ทำสำเร็จมาหลายปีแล้วในเรื่องของการ work from home และ work from Anywhere ก็น่าจะช่วยให้คำแนะนำแก่หน่วยงานราชการต่างๆได้และขอให้ทางสำนักงบประมาณและสนับสนุนงบประมาณหากมีความจำเป็น ขอความกรุณารัฐมนตรีทุกท่านกำกับดูแลให้นโยบายการ work from home หรือ work from Anywhere แบบมีผลกระทบ เพื่อการประหยัดพลังงาน และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีกับพี่น้องประชาชนต่อไป


ขณะเดียวกันขอให้ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สปน.ปรับปรุงระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วย รถราชการที่อยู่ในความดูแล ขอให้ปรับปรุงให้เหมาะสมแก่สถานการณ์โดยให้มีทางเลือกสำหรับยานยนต์ในอนาคตด้วยเช่นไฟฟ้า แม้กระทั่งไฮโดรเจน ถ้ามีองค์ความรู้เพิ่มเติมขอฝากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐตรีอว. ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อออกระเบียบว่าด้วยรถราชการออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเรื่องยาขอฝาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำชับ ทำความพร้อม เพราะในวิกฤตการณ์เช่นนี้อาจจะมีปัญหา การขนส่งยา การขาดแคลนของยา แม้กระทั่งเรื่องของ Package ที่อาจจะต้องใช้วัสดุที่เกี่ยวเนื่อง กับการกลั่นน้ำมัน ขอให้ รมว.สาธารณสุข กำชับสร้างความมั่นคงทางยาในประเทศของเรา และมีหลายกรณีที่เรายังไม่ได้ใช้ยารักษาโรคที่ผลิตในประเทศอย่างเต็มที่ ก่อให้เร่งแก้กฎระเบียบ และให้ยกเว้นเรื่องการใช้ยารักษาโรคที่ผลิตในประเทศไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้


นอกจากนี้เรื่องที่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบเป็นเรื่องสุดท้ายคือที่ผ่านมาตนได้ใช้อำนาจตาม พระราชกำหนดป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ออกคำสั่ง ครม.รวม 6 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากความขัดแย้ง ตะวันออกกลาง ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จะขอให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีช่วยสรุปเนื้อหาสั้นๆ ของคำสั่งทั้ง 6 ฉบับให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนจะไปถึงวาระปกติอย่างจะเรียนเชิญให้ นายปกรณ์ ชี้แจงให้ ครม.รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และสิ่งที่ควรจะปฏิบัติ ก่อนที่คณะรัฐมนตรี จะได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งทราบมาว่าจะต้องแถลงนโยบายและตัดไม้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการ แต่ด้วยภารกิจปัจจุบันต่างๆและสถานการณ์ในปัจจุบันอยากให้ชี้แจงคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะทำงานเพราะหลายท่านบอกว่ารอแถลงนโยบายก่อนค่อยเข้ากระทรวง ต้องขออนุญาตและขอความร่วมมือพรุ่งนี้ให้เข้ากระทรวงทุกท่าน วันไหนสำหรับพวกเราวันดีทั้งนั้น วันนี้เราได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราโชวาทแล้ว ไม่มีพรใดหรือสิ่งใดที่เป็นมงคลมากกว่านี้แล้ว จึงขอความร่วมมือด้วยความที่บ้านเมืองของเราต้องเร่งทำงานอย่างเต็มที่ รัฐบาลต้องทำงานอย่างเต็มที่ขอให้พรุ่งนี้ทุกท่านเข้ากระทรวง พิธีรีตอง ด้วยเรื่องความเชื่อต่างๆ ทางศาสนา ก็ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ และเชื่อว่าฤกษ์ต่างๆ ฤกษ์สะดวกคือฤกษ์ที่ดีที่สุด เพราะตอนที่ตรงเข้ามาวันแรก ก็ไม่ได้ดูฤกษ์ แต่งตั้งปุ๊บเข้าปั๊บ ถ้าผมอยู่ไม่ได้ ก็ไม่มีใครอยู่ได้ ขอให้พวกเราเข้าไปพรุ่งนี้ทำงานกันอย่างเต็มที่ ขับเคลื่อนทุกอย่างได้เลย

