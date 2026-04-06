"อนุทิน" วางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นายกฯ วางพานพุ่มถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พ.ศ. 2569
วันที่ (6 เมษายน 2569) เวลา 16.00 น. ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2569 โดยเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึง ได้ถวายความเคารพ ก่อนวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จำนวน 2 พาน ในนาม “นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี” เป็นอันเสร็จพิธี โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าผลัดเวรเฝ้าฯ ผลัดที่ 6 ร่วมพิธี