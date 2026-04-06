"อนุทิน" นำครม.ถ่ายบัตรประจำตัวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบ ก่อนเข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ รับตื่นเต้นนั่งนายกฯอีกสมัย

"อนุทิน" เข้าทำเนียบนำ ครม.ถ่ายบัตรประจำตัว ไหว้นรสิงห์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนนำ ครม.เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ช่วงเย็น พยักหน้ายิ้มรับ หลังสื่อถามตื่นเต้นหรือไม่ นั่งนายกฯสมัยสอง
วันนี้ (6เม.ย.) เวลา 14.00น. นายอนุทิน ชาญวีร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลด้วยรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวทันทีที่มาถึงได้นำคณะรัฐมนตรีบางส่วนขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตึกไทยคู่ฟ้าเริ่มที่นรสิงห์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าระเบียงของตึกไทยคู่ฟ้า ประกอบด้วยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล สส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยที่จะได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้หลังจากที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนตึกไทยคู่ฟ้าเสร็จนายกรัฐมนตรีได้เดินลงไปถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวคณะรัฐมนตรี จากนั้นจะนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในเวลา 19.00น. และเวลา 20.00 น. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายอนุทินว่า เป็นนายกฯ สมัย 2 ตื่นเต้นหรือไม่ นายอนุทินยิ้ม หัวเราะ ก่อนจะพยักหน้ารับ