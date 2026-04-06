ป.ป.ช.เผยลุ้นยื่นคำฟ้อง 44 สส.ก้าวไกล ศาลฏีกาก่อน-หลังสงกรานต์ ปัดการเมืองเอี่ยวแต่ข้อมูลเยอะ

เลขาป.ป.ช. เผย คำฟ้อง 44 สส. พรรคก้าวไกล ปมร่วมแก้ไขมาตรา 112 ลุ้นยื่นศาลฏีกาก่อนหรือหลังสงกรานต์ แจงไม่ได้การเมืองเอี่ยว แต่ข้อมูลเยอะขอเวลาจัดทำเอกสารให้สมบูรณ์ก่อน
วันนี้ (6 เม.ย.)นายสุรพงษ์ อินทรถถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยื่นคำร้องต่อ ศาลฎีกา กรณี 44 สส.อดีตพรรคก้าวไกล ในข้อหาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ป.ป.ช.ได้เร่งระดมการถ่ายเอกสารเนื่องจากเอกสารประกอบคำร้องมีจำนวน 56 ชุด โดยจะต้องส่งทั้งองค์คณะตุลาการ และคู่ความ เอกสานมีเป็นจำนวนมากทางป.ป.ช.ไม่ได้ดึงเวลาในการยื่นคำร้อง แต่เพราะต้องมีความละเอียดรอบครอบ
“ยืนยันเรื่องนี้ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอน เป็นไปตามขั้นตอนและไทม์ไลน์ของกระบวนการ ไม่มีใบสั่งหรืออะไรทั้งสิ้น คำร้องเป็นไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้มูลมาทั้งนี้จะก่อนหรือหลัง สงกรานต์ก็ ในวันที่ 9 เม.ย.ก็จะทราบ ต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องดูให้สมบูรณ์ก่อนส่ง”นายสุรพงษ์ กล่าว
นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนที่ป.ป.ช.มีมติชี้มูล เป็นการชี้มูลจากการกระทำพฤติกรรม เนื้อหาต่างๆ ว่าบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งเช่นนี้ สมควรมีพฤติการณ์เช่นนี้หรือไม่ จะถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ซึ่งป.ป.ช.ไม่ได้ชี้มูลสิทธิการยื่นแก้กฎหมายของส.ส. เหมือนอย่างที่ส.ส.พรรคประชาชน ออกมากล่าวหา อย่างไรก็ตามทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในคำร้องไม่สามารถเปิดเผยได้