"มาร์ค" ซัดผลประโยชน์แฝงเขย่าเสถียรภาพรบ. ลุยขยี้ล่าตัวการ "ไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน" อัดมาตรการช่วยปชช.ช้าไม่เห็นผล

“อภิสิทธิ์” เตือนรบ.อย่าประมาทศึกตะวันออกกลาง ซัดปมผลประโยชน์แฝงอาจเขย่าเสถียรภาพรบ. ขณะฝ่ายค้านเดินหน้าขยี้คดี “ไอ้โม่ง” กักตุนน้ำมัน กดดันล่าตัวการตัวจริง อัดมาตรการช่วยปชช.ช้าไม่ทั่วถึง ไม่เห็นผลในทางปฏิบัติ จี้กู้ความเชื่อมั่นหลังเจอแรงสั่นสะเทือนจากความผิดพลาด
วันนี้ (6 เม.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 ถึงการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ภายหลังครบรอบ 80 ปี ว่า พรรคได้วางกิจกรรมไว้ตลอดทั้งปี เพื่อยกระดับการทำงานของพรรคและก้าวเข้าสู่ปีที่ 81 โดยจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามการทำงานของรัฐบาล การสอดส่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ต่อไป
นายอภิสิทธิ์กล่าวถึงฉากการเมืองไทยในขณะนี้ว่า ประเทศเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมา และรัฐบาลกำลังแถลงนโยบายเพื่อเข้าบริหารราชการแผ่นดิน แม้รัฐบาลจะมีตัวเลขสนับสนุนที่มั่นคง แต่ยังมีสถานการณ์สำคัญรออยู่ข้างหน้าซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะวิกฤติที่เกิดจากการสู้รบในตะวันออกกลาง
“หากรัฐบาลตั้งใจทำงานแก้ไขปัญหา ก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้ามีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็อาจจะกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลได้” นายอภิสิทธิ์กล่าว
เมื่อถูกถามถึงกรณีที่ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล รวมถึงทีมคนนอกทั้ง 3 คน ตามที่สะท้อนผ่านผลสำรวจนิด้าโพล นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นต้องทำงานเพื่อลบล้างความไม่เชื่อมั่นดังกล่าวให้ได้ พร้อมทั้งต้องเก็บเกี่ยวบทเรียนจากหลายเรื่องที่ผ่านมา เพราะวิธีการทำงานเดิมอาจมีทั้งข้อผิดพลาด ข้อจำกัด รวมถึงปัญหาเรื่องการสื่อสาร การไม่ติดตามมาตรการต่างๆ อย่างใกล้ชิด และการรับฟังข้อมูลที่อาจยังไม่ครบถ้วน
ส่วนในฐานะฝ่ายค้าน จะติดตามปัญหาเรื่องน้ำมัน โดยเฉพาะกรณี “ไอ้โม่ง” กักตุนน้ำมันอย่างไรนั้น นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้ทักท้วงเรื่องนี้มาตั้งแต่แรก เพราะดูจากตัวเลขแล้วพบชัดว่ามีปัญหาเรื่องการกักตุนแน่นอน แม้ในช่วงแรกฝ่ายรัฐบาลจะยังปฏิเสธ แต่ขณะนี้รัฐบาลก็ออกมายอมรับแล้ว และเห็นว่าจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ ซึ่งอาจถึงขั้นยกระดับเป็นคดีพิเศษได้
นายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่า พรรคประชาธิปัตย์จะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลเองก็ต้องเดินหน้าจัดการอย่างจริงจัง ไม่ใช่เฉพาะประเด็นการกักตุนน้ำมันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาระราคาพลังงานที่ประชาชนยังต้องแบกรับอยู่ ขณะที่ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และในส่วนของโรงกลั่น ก็ยังไม่ได้มีการแบ่งเบาภาระให้ประชาชนอย่างเพียงพอ
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้ตัว “ไอ้โม่ง” ตัวจริง แม้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะลาออกจากการดำเนินงานแล้ว นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า พรรคฝ่ายค้านยังคงติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แต่ก็ต้องให้โอกาสรัฐบาลทำงานและดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง แต่ สิ่งที่อยากเห็นอย่างเป็นรูปธรรมคือมาตรการแบ่งเบาภาระของประชาชน รวมถึงมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางต่างๆ ซึ่งแม้รัฐบาลจะพูดในหลักการไว้แล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ทั่วถึงและยังไม่เห็นการปฏิบัติจริงอย่างชัดเจน