"อนุทิน" ถ่อมตัวภท.โตขึ้นเหตุปชช.เลือก ส่งไม้ต่อรุ่นใหม่ย้ำพูดแล้วทำ-ปชช.มาก่อน ปัดรบ.พรรคเดียวยันฝ่าวิกฤตน้ำมันได้

นายกฯ ฉลอง 18 ปี ถ่อมตัวภท.โตขึ้นเหตุปชช.เลือก เผย "ผลัดใบ" ส่งต่อประสบการณ์รุ่นใหม่ ย้ำสโลแกน "พูดแล้วทำ" ลั่นลูกพรรคห้ามทำตัวยิ่งใหญ่ ไม่มีพิธีรีตอง ขยันงาน ไม่หลงไหล ลาภ ยศ สรรเสริญ ท่องคาถาปชช.มาก่อนเสมอ เข้าคิวต้องต่อท้ายแถวชาวบ้าน สยบข่าวตั้งรบ.พรรคเดียว มั่นใจฝ่าวิกฤตน้ำมันได้
วันนี้ (6เม.ย.) ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย เมื่อเวลา 11:15 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ความรู้สึกพรรคภูมิใจไทยก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 ว่า ดีใจที่พรรคภูมิใจไทยเจริญเติบโตและมีการพัฒนาตัวขึ้นทุกปี
ขณะที่ตั้งแต่ก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยมา ก็ผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้ง มีการเติบโตขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งล่าสุดพรรคภูมิใจไทยจะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบของการทำงาน เพราะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานเพิ่มมากขึ้น ส่วนคนรุ่นเก่ากำลังที่จะถ่ายทอดงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ และความสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ ที่จะนำไปรับใช้พี่น้องประชาชนและประเทศต่อไปให้ดีที่สุด โดยหวังว่าช่วงการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้เป็นช่วงที่จะทำให้พรรคภูมิใจไทยมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น ด้วยประสบการณ์และการทำงานร่วมกันระหว่างคนที่เคยปลุกปั้น พรรคนี้ขึ้นมาและทำให้ตอนนี้ กำลังจะเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่าน ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผ่านซีซั่นได้เป็นอย่างดี
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการพัฒนาเติบโตขึ้นไปอีกสองเท่าหรือไม่เพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาบอกว่าจะโตขึ้นสองเท่านายอนุทิน กล่าวว่า เราทำให้ดีที่สุดและทำด้วยความสุจริตใจและเจตนารมย์ที่มองประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด พรรคก็จะโตขึ้นเอง พี่น้องประชาชนก็จะให้ทิศทางกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งพรรคภูมิใจไทยโตมาได้ด้วยประชาชน ไม่ได้โตมาได้ด้วยตัวเอง
เมื่อถามว่ายึดหลักอะไรบริหารทำให้พรรคเป็นเอกภาพ นายอนุทิน กล่าวว่า ใช้หลักความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
และหลักในการเชื่อว่าสมาชิกพรรค ทุกคน มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตัดสินใจแล้วที่จะมาทำงานให้กับส่วนรวม ฉะนั้นสิ่งที่เขานำเสนออะไรมาทุกอย่างถ้าไม่ผิดกฏหมายหรือผิดจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณ เราก็ให้การสนับสนุนทุกอย่าง เพื่อที่เขาจะสามารถนำเจตนารมณ์ ไปมอบให้กับประชาชนที่เลือกเขามา ซึ่งจะทำให้พรรคภูมิใจไทยได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ และได้รับความเชื่อมั่นจากสโลแกนของพรรคพูดแล้วทำ ก็ทำให้ชาวบ้านได้เห็นว่าพรรคนี้พูดอะไรแล้วทำและทำตามสัญญาทุกอย่าง เป็นความเชื่อใจและให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยได้มาบริหารบ้านเมือง ให้กับพวกเขา
เมื่อถามว่า ทราบว่าได้รับพรอยู่ครบ 4 ปีนายอนุทิน กล่าวว่า พรก็ดีที่ได้รับมาถือว่าเป็นสิริมงคล และต้องทำตัวให้ดีด้วยต้องขยันทำงานและไม่ลงไหลได้ปลื้มกับ ลาภยศ สรรเสริญ รูป รส กลิ่น เสียง ต้องคิดว่าตัวเองคือผู้ที่อาสารับใช้ประชาชนและประเทศชาติอันนี้เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่คนของพรรคภูมิใจไทยถูกปลูกฝั่งมา ห้ามมีพิธีรีตองห้ามเรื่องมาก ห้ามทำตัวเป็นคนใหญ่คนโต ประชาชนต้องมาก่อนเสมอ ถ้าไปเข้าคิวก็ต้องไปเข้าคิวท้ายเสมอ นี้คือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยปลูกฝั่งให้กับพวกเราทุกคน
เมื่อถามว่าคิดว่าในอนาคตพรรคภูมิใจไทยจะโตจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนเองคิดว่า ถ้าตรงไหนเราสามารถแสวงหาความร่วมมือได้ และนำพาประเทศให้ก้าวหน้าไปด้วยกันได้โดยไม่มีความขัดแย้ง เราจับมือไว้แล้วไปด้วยกันดีกว่าไปคนเดียวในขณะที่ห้าหกคนคอยเอาไม้ เอามีดทิ่มหลังอยู่ ไม่ดีหรอก ไปด้วยกันดีที่สุด
เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคิดว่าจะฝ่าวิกฤตโดยเฉพาะเรื่องพลังงานน้ำมันไปได้โดยที่ประชาชนไว้วางใจได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องการทำงานแก้วิกฤตและแก้ปัญหาต่างๆเป็นภารกิจอยู่แล้วและที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยได้แสดงให้เห็นว่าเวลามีวิกฤตต่างๆตั้งแต่สมัยสถานการณ์ โควิด-19 หรือภัยพิบัติ และอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะแก้ไขวิกฤตนั้นไปได้ด้วยดี
เมื่อถามว่าครั้งนี้ก็ยังมั่นใจจะสามารถฝ่าวิกฤตไปได้ด้วยดีใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า เมื่อมีวิกฤค รัฐบาลต้องแก้วิกฤตการณ์ทุกอย่างให้ประชาชนได้