”วราวุธ“ กราบขอพร "แม่แจ่มใส-พี่นา" รับพรคิดอะไรให้ได้ทุกสิ่ง เชื่อฝีมือน้องชายย้ำมีสติ คุณธรรม

รมว.อุตฯ กราบขอพร "แม่แจ่มใส-พี่นา" รับพรแม่คิดอะไรให้ได้ทุกสิ่ง พี่สาวบอกเชื่อมั่นฝีมือน้องชาย ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ แนะ ขอให้มีสติ คุณธรรม นำพาชีวิต
เมื่อช่วงเช้าวันที่ (6 เม.ย. 2569) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำพวงมาลัยดอกมะลิ กราบขอพรคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา มารดา และ น.ส. กัญจนา ศิลปอาชา พี่สาว ที่บ้านศิลปอาชา ก่อนที่ในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ ครม.ในรัฐบาล “อนุทิน 2” จะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัว ครม. เตรียมเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่
โดยนายวราวุธนำพวงมาลัยกราบคุณหญิงแจ่มใส พร้อมกล่าวว่า “ลูกชายมาขอพรแม่ครับ“ ซึ่งคุณหญิงแจ่มใส ได้กล่าวอวยพรว่า “คิดอะไรขอให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ“
ทางด้าน น.ส.กัญจนา กล่าวอวยพรน้องชาย ว่า ดีใจที่นายวราวุธ ได้ทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นกระทรวงที่ 4 หลังจากเคยอยู่กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละกระทรวงมีมิติในการทำงานต่างกัน
“เชื่อมั่นว่าท๊อปจะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อย่างดี และสิ่งที่อยากฝากคือ ขอให้ทุกก้าวย่างต้องมีสติและคุณธรรมจะนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ต้องมีสองสิ่งนี้กำกับชีวิต ขอให้คุณพระรัตนตรัยคุ้มครอง ให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสมองที่ปลอดโปร่งแจ่มใส เหมือนกับชื่อแม่ ในการทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองได้ยาวนาน และเป็นที่รักของเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และทุกคน ขอให้โชคดี“