"ประพนธ์" จ่อชงรัฐรื้อสปสช.หลังรพ.ติดลบ 6 หมื่นล. เงินไหลไปโครงการ 7 นางฟ้า หวั่นระบบสาธารณสุขล้ม

“สว.ประพนธ์” เตรียมเสนอ รบ.กลางเวทีแถลงนโยบาย จี้รื้อระบบ สปสช. หลังพบงบ รพ. ติดลบหนัก 6 หมื่นล้าน เผยเงินไหลไปอุดหนุนโครงการ 7 นางฟ้า หวั่นระบบสาธารณสุขล้มละลาย หากไม่เร่งแก้ไขค่าตอบแทนให้สะท้อนต้นทุนจริง
วันนี้ (5 เม.ย. 2569) นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข กล่าวถึงความพร้อมอภิปรายแถลงนโยบายของปีกสาธารณสุข วุฒิสภา ว่า ประเด็นหลักของเราคือเรื่องสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่จะเป็นปัญหาอยู่ เนื่องจากขณะนี้ ภาพรวมของโรงพยาบาลติดลบ เงินในระบบของโรงพยาบาลหายจาก 80,000 ล้านบาท เหลืออยู่ 20,000 ล้านบาท
“โอโฮ เยอะมาก หายไป 60,000 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับโรงพยาบาลเป็นหนี้อุตสาหกรรมยา 60,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้น ก็เป็นปัญหาเหมือนเดิม เนื่องจากว่า ค่าหนึ่งหน่วยน้ำหนักมันต่ำกว่าความเป็นจริงของต้นทุนโรงพยาบาล จ่ายประมาณครึ่งหนึ่ง ต้องแบกต้นทุนอยู่ครึ่งหนึ่ง ก็เป็นปัญหา” นพ.ประพนธ์ กล่าว
นพ.ประพนธ์ กล่าวต่อว่า อันดับแรก การบริหารของ สปสช. ขาดความโปร่งใส ไม่ได้เห็นชัดเจนว่าเอาเงินส่วนที่อื่นๆ ไปทำอะไรแค่ไหน เช่น การไปเพิ่มสิทธิ์โดยไม่มีเงินรองรับ ในโครงการ 7 นางฟ้า หรือหน่วยบริการนวัตกรรม 7 ประเภท ของ สปสช. ซึ่งเป็นความร่วมมือคลินิกเอกชน ร้านยา เพื่อยกระดับบริการบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งก็ต้องใช้เงินไปอีกหลายพันล้านบาท ตอนนี้ใช้ไปแล้ว 3,700 ล้านบาท แล้วที่เหลือยังไม่มีเงิน ก็ต้องเอาเงินจากกองอื่น ซึ่งก็คือกองโรงพยาบาล ไปสำรองไว้ก่อนหรือไม่
“เพราะนั้น ก็เสนอให้การบริหารของ สปสช. มีความโปร่งใส ให้ความเป็นธรรมในกองทุนต่างๆ นะ แล้วถ้าหากว่ามันต่ำกว่าความเป็นจริงต้องเสนอรัฐบาลเพื่อที่จะขอค่าหนึ่งหน่วยน้ำหนักเพิ่มขึ้น เพื่อให้โรงพยาบาลอยู่ได้” นพ.ประพนธ์ กล่าว
นพ.ประพนธ์ ย้ำว่า ถ้าโรงพยาบาลอยู่ไม่ได้ ระบบก็จะล้ม โดยรัฐบาลต้องไปดูว่าที่เขาบริหารมา 20 กว่าปี ตรงไหนที่เป็นปัญหาก็ต้องไปรื้อ ประการที่สอง ถ้ารื้อไปแล้ว ฝั่งโรงพยาบาลเงินน้อยก็ต้องเอาจากที่เอาเงินไปเกินมาชดเชยให้โรงพยาบาลก่อน ไม่เช่นนั้น ก็จะไปขอแต่งบประมาณ แล้วในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย ต้องใช้เงินไปทำอย่างอื่น ดังนั้น ต้องไปดูความเป็นธรรมของการบริหาร สปสช. ก่อน ถ้าหากว่าเงินไม่พอจริง ต้องเสนอรัฐบาล