ครบ 1 ปีเลือกตั้ง อบจ. “วิสุทธิ์” กางข้อมูลแฉรูปแบบจัดซื้อทั่วประเทศ งบ 4 หมื่นล. ประหยัดแค่ 4.6%

“สส.วิสุทธิ์” เปิดผลวิเคราะห์งบจัดซื้อทั่วอบจ.ประเทศ พบมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท แต่ประหยัดจากราคากลางเพียง 4.6% ซ้ำบางจังหวัดใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเกิน 80% จับตาปมจัดซื้อซ้ำรูปแบบเป็นกลุ่มก้อน
วันนี้(4 เม.ย. 69) นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงบประมาณและปฏิรูปรัฐ เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก “วิสุทธิ์ ตันตินันท์ – Wisoot Tantinan” ถึงผลการวิเคราะห์การใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ในโอกาสครบรอบ 1 ปี หลังการเลือกตั้งใหญ่ อบจ. เมื่อปีที่ผ่านมาว่า จากการใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 2568 ผ่านเว็บไซต์ “ภาษีไปไหน” จำนวนทั้งสิ้น 129,495 โครงการ มูลค่ารวม 40,659.4 ล้านบาท พบว่าการประหยัดงบประมาณรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 4.6 และมีการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงคิดเป็นร้อยละ 26.8 ของมูลค่าทั้งหมด
สำหรับจังหวัดที่ประหยัดได้สูงสุด อันดับ 1 ได้แก่ อบจ.ลำพูน ประหยัดจากราคากลางได้ร้อยละ 17.9 อันดับ 2 คือ สมุทรสงคราม ร้อยละ 16.9 และอันดับ 3 คือ อำนาจเจริญ ร้อยละ 13.8
ขณะเดียวกัน พบว่ามี 9 จังหวัดที่ราคาสินค้าและบริการที่จัดซื้อได้ต่ำกว่าราคากลางไม่ถึงร้อยละ 1 ได้แก่ อบจ.ระยอง มุกดาหาร ปราจีนบุรี สตูล หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ ยะลา สุโขทัย และอุดรธานี
นอกจากนี้ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนยังพบรูปแบบโครงการและการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงที่ใกล้เคียงกันเป็นกลุ่มก้อน อาทิ มหาสารคาม ร้อยละ 56.6 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 75.2 มุกดาหาร ร้อยละ 74.9 อำนาจเจริญ ร้อยละ 70.6 นครพนม ร้อยละ 68.0 ศรีสะเกษ ร้อยละ 66.4 บึงกาฬ ร้อยละ 54.7 หนองบัวลำภู ร้อยละ 54.5 และชัยภูมิ ร้อยละ 51.8
นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจสภาพปัญหา และหาแนวทางส่งเสริมการกระจายอำนาจได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยให้เห็นผลที่เกิดขึ้นจากกฎระเบียบที่ส่วนกลางวางไว้และบังคับใช้ทั้งประเทศ เช่น เกณฑ์การใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
“แม้จะเชื่อว่าทุกอย่างจะถูกต้องตามกฎระเบียบ แต่ข้อมูลก็ทำให้เราเห็นรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มจังหวัด ข้อยกเว้นที่ถูกนำมาใช้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารจังหวัดใกล้เคียงกัน ที่สะท้อนผ่านรูปแบบโครงการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างคล้ายๆ กัน”
นายวิสุทธิ์ ยังระบุอีกว่า ข้อมูลชุดนี้จะนำไปสู่การทบทวนแนวนโยบายและข้อเสนอของพรรคประชาชน เรื่องการกระจายอำนาจ และการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อมอบให้แก่รัฐบาล และจะมีการนำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกในบางประเด็นเพิ่มเติมในอนาคต