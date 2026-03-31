ภท.เผยสภาพรุ่งนี้จ่อถกปากท้อง-พลังงาน ติวสส.-รมต.ใหม่หวังฝ่ายบริหาร-กม.ร่วมกันทำงาน จี้ลงพื้นที่สะท้อนปัญหา

โฆษก ภท. แจงประชุมสภาพรุ่งนี้ จ่อถกญัตติปากท้อง-พลังงาน พร้อมทำความเข้าใจแนวทางการทำงานให้ สส.ใหม่ และรัฐมนตรีป้ายแดง หวังฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายจะทำงานร่วมกันได้ จี้ สส. ลงพื้นที่สะท้อนปัญหาให้ฝ่ายบริหารไวที่สุด
วันที่ (31 มีนาคม) เวลา 16.40 น. ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวถึงผลการประชุม สส. และสมาชิกพรรค ประจำสัปดาห์ ว่า ก่อนเริ่มประชุมสภาในสัปดาห์นี้ ยังไม่มีเรื่องของกฎหมายเข้ามา เราคุยกันเรื่องของประเด็นประชาชนและญัตติที่ สส.พรรคต่างๆ ได้ยื่นญัตติให้ประธานสภา รวมทั้งการนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่อง ซึ่งเป็นวิกฤตของโลกที่เกี่ยวพันกันหมด แม้การสู้รบจะเกิดในตะวันออกกลางแต่โดนผลกระทบทุกประเทศ เรารับฟังปัญหาจากตัวแทน สส. 192 คน สะท้อนการลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชน ซึ่งจะมีการวางแผนงานอย่างไรจากนี้เป็นต้นไป เบื้องต้นฝ่ายบริหารหรือว่าที่ ครม. และ สส. จะมีการประสานกัน และแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเร่งด่วน โดย สส.พรรคภูมิใจ นอกจากวันประชุมสภาแล้ว วันอื่นต้องลงพื้นที่เพื่อพบประชาชน ไปรับทราบปัญหา ต้องนำมาสะท้อนถึงฝ่ายบริหารอย่างเร็วที่สุด
น.ส.แนน บุณย์ธิดา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในที่ประชุม มีการพูดคุยในหลายประเด็น ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้ำมัน เพราะขณะนี้หลายอย่างเริ่มปรับตัวขึ้นตามสภาวะปัจจุบัน มีเสียงสท้อน เราจะไม่ได้รับแต่เสียงชม “เป็นนักการเมืองต้องรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้ แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์มาพร้อมกับคำแนะนำ พวกเราก็น้อมรับ และพยายามสะท้อนปัญหาให้ถึงผู้บริหารอย่างเร็วที่สุด”
ส่วนการเตรียมความพร้อมในฝั่งของสภา พรรคภูมิใจไทยแบ่งสัดส่วน สส. ในการทำงานด้านต่างๆในสภา ทั้งเรื่องกฎหมาย หรือผู้ที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยถึงกรรมาธิการสามัญในอนาคต สัปดาห์นี้เป็นการเตรียมความพร้อม ทั้ง สส.ใหม่เอี่ยมอ่อง ที่เราจะจะต้องแถลงนโยบายอย่างจริงจัง ซึ่งการทำงานควบคู่กันไประหว่างฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อม วันครบรอบพรรคภูมิใจไทยในวันจันทร์หน้า (6 เม.ย.)
เมื่อถามว่า ที่ประชุม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ได้ให้แนวทางในการทำงานอย่างไร เนื่องจากวันนี้มีการโปรดเกล้าฯ แล้ว น.ส.แนน บุณย์ธิดา เผยว่า เป็นการพูดคุยเบื้องต้นในการประสานงาน ให้ สส. ทำปัญหาต่างๆ ให้คลี่คลายอย่างเร็วที่สุด รวมถึงงานในกระทรวงที่คล้ายคลึง สส. หน้างานที่พบประชาชนจะต้องนำปัญหาทุกอย่างมาประสานกับโดยตรง ส่วนว่าที่รัฐมนตรี ถ้ามีประเด็นอะไร สามารถบอกปัญหาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเป็นวาระหรือรอชี้แจง
เมื่อถามว่า นายกฯ ให้แนวทางหรือไม่ เพราะมีรัฐมนตรีใหม่หลาย น.ส.แนน บุณย์ธิดา ย้ำว่า คนตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยในรายละเอียด เราพูดคุยในภาพรวม สส. และว่าที่ผู้บริหาร การทำงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนให้เร็วที่สุด
น.ส.แนน บุณย์ธิดา เผยถึงวันครบรอบพรรคภูมิใจไทย วันที่ 6 เมษายน ว่า จะมีการทำบุญตามปกติ พรรคภูมิใจไทยจะไปวางพวงมาลาที่ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ขอให้รอกำหนดการอย่างเป็นทางการ จากนั้น สส.พรรคภูมิใจไทย จะกลับมาที่ทำการพรรค เพื่อมาทำบุญตามกำหนดการ และมีการประชุมพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในสัปดาห์หน้า