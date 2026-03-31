ปค.สรุป "แก๊งตัดบัตรกรุงเก่า” รายงาน "ว่าที่ มท.1" เน้นลูกหลานต่างด้าว เข้าถึงสิทธิ เรียนฟรี/รักษาฟรี พ่วง "บัตรคนจน-คนละครึ่งพลัส"

ปค.มท. สรุปปฏิบัติการ “ตัดบัตรกรุงเก่า” รายงาน "ว่าที่ มท.1" พบ แก๊งผู้ต้องหา เน้น "บัตรชมพู" ลูกหลานต่างด้าว เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานรัฐ ทั้งรักษาฟรี-บัตรคนจน- เรียนฟรี-เปิดบัญชีธนาคาร พ่วง "คนละครึ่งพลัส" เฉพาะรักษาฟรี ปีละ 14,000 บาทต่อคน "อธิบดี ปค." มอบหมายทีมงานแจ้ง ม.157 แก๊งปลัดทะเบียน "อภ.วังน้อย" รวม "ลูกจ้างเหมาบริการ-นายหน้า" บรรยายวิธีการ เริ่มต้น กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2568 ก่อนเลือกตั้งใหญ่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
วันนี้ (31 มี.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อปฏิบัติการ “ตัดบัตรกรุงเก่า” ปราบปรามขบวนการทุจริตทําบัตรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นเด็กกว่าร้อยรายโดยมิชอบ โดยกรมการปกครอง ได้ทำหนังสือรายงานฝ่ายบริหารกระทรวงมหาดไทย และว่าที่ รมว.มหาดไทย
ใจความตอนหนึ่งระบุว่า นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ คณะทํางานต่อต้านภัยความมั่นคงทาง ทะเบียน กรมการปกครอง (DOPA NI.C.E.) เข้าร้องทุกข์ต่อ บก.ปปป. (CIB) ซึ่งได้สอบสวน เบื้องต้นและเสนอเรื่องต่อ ป.ป.ช. ก่อนมีมติส่งกลับให้ บก.ปปป. ดําเนินการต่อไป
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 บก.ปปป. ขออนุมัติหมายจับต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 และศาลได้อนุมัติ หมายจับผู้ต้องหารวม 5 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐ 1 ราย ลูกจ้าง 1 ราย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เจ้าบ้านและนายหน้า) 4 ราย ใน
"ตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50"
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ นายนฤชา สั่งการให้ นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง และหัวหน้าคณะทํางาน DOPA NI.C.E. ร่วมกับกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ช. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมกันนําหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบภาค 1 เข้าจับกุมผู้ต้องหา ทั้ง 5 ราย คือ
(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ (อดีตหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร) ที่ทําการปกครองอําเภอวังน้อย
(2) ลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที (ส.ย.) ที่ทําการปกครองอําเภอวังน้อย
(3) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด (เจ้าบ้านและนายหน้า รวม 4 คน)
"ในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงาน เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต”
อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และความผิดฐาน “ผู้ใด ทํา ใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทําการเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการ อย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้านหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ” อันเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50
สืบเนี่องจากสํานักงาน ป.ป.ท. เขต 1 ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกลุ่มนายหน้านําพาบุคคลต่างด้าว ย้ายทะเบียนบ้านเข้าพื้นที่อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทําบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย จํานวนมากผิดปกติ
ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ จึงประสานกรมการปกครอง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบ พบว่า มีการออกบัตรให้บุคคลต่างด้าวจริง ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
"โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2568 มีการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน 3 หลังจํานวนมาก ผ่านการดําเนินการของกลุ่มนายหน้า และย้ายออกภายในระยะเวลาอันสั้นหลังได้รับบัตร"
ต่อมา กรมการปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ พบพฤติการณ์ เข้าข่ายการกระทําความผิด ได้แก่
1. พบการนําพาคนต่างด้าว โดยกลุ่มนายหน้า จะนําพาคนต่างด้าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็น เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เดินทางมาโดยรถตู้ ครั้งละประมาณ 6 - 20 คน มายังสํานักทะเบียนอําเภอวังน้อย โดยไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาด้วย
2. พบการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่เป็นเท็จ โดยมีการยื่นคําร้องขอย้ายชื่อคนต่างด้าว เข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ในพื้นที่อําเภอวังน้อย เป็นจํานวนมากผิดปกติ
"โดยใช้บ้านเป้าหมายเพียง 3 หลัง ซึ่งคนต่างด้าวไม่ได้มาพักอาศัยอยู่จริง ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ถึง 25 พฤศจิกายน 2568" ได้แก่
2.1 บ้านเลขที่ 51/744 หมู่ 3 ตําบลลําไทร มีการรับแจ้งย้ายที่อยู่เข้าในทะเบียนบ้าน จํานวน 31 ราย แต่จากการตรวจสอบมีลักษณะใช้เป็นที่เก็บของ ไม่ได้ใช้อยู่อาศัย
2.2 บ้านเลขที่ 3 หมู่ 2 ตําบลชะแมบ มีการรับแจ้งย้ายที่อยู่เข้าในทะเบียนบ้าน จํานวน 47 ราย และ
2.3 บ้านเลขที่ 25/4 หมู่ 3 ตําบลพยอม มีการรับแจ้งย้ายที่อยู่เข้าในทะเบียนบ้าน จํานวน 136 ราย แต่จากการตรวจสอบมีลักษณะเป็นสภาพบ้านร้าง ไม่สามารถอยู่อาศัยได้
3. พบการจัดทําบัตรประจําตัวฯ : หลังจากดําเนินการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการยื่นคําร้องขอทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในทันที
4. พบการแจ้งย้ายออก เมื่อได้รับบัตรประจําตัวฯ แล้ว จะมีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าว ออกจากทะเบียนบ้านทันที หรือภายในระยะเวลาไม่กี่วัน ซึ่งแสดงเจตนาว่าการย้ายเข้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อทําบัตรฯ เท่านั้น
5. การให้ผลประโยชน์ตอบแทน เจ้าบ้านที่ยินยอมให้ใช้ทะเบียนบ้านจะได้รับการติดต่อ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของที่ว่าการอําเภอวังน้อย ให้ไปลงลายมือชื่อในเอกสารและจะได้รับเงินค่าตอบแทน 1,000 - 3,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 ราย
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบไม่พบบุคคลพักอาศัยจริง และพบว่านายทะเบียนมิได้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งการตรวจสอบการอยู่อาศัย การยืนยันตัวบุคคล และการสอบ พยาน จึงเข้าข่ายการแจ้งย้ายที่อยู่และขอมีบัตรโดยมิชอบ
ทั้งนี้ บัตรประจําตัวฯ ที่ได้มา คือ บัตรประจําตัว บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (เลขประจําตัวขึ้นต้นด้วยเลข 1) สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวตนในการ เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐ
อาทิ สิทธิการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การเปิดบัญชีธนาคาร และการเข้าถึงสิทธิด้านสาธารณสุข โดยมีงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์เฉลี่ยประมาณ 14,000 บาทต่อคนต่อปี รวมทั้งสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย.