"มาร์ค" จี้รัฐออกมาตรการแก้วิกฤตน้ำมัน คาใจเอื้อโรงกลั่น–ผู้ประกอบการกว่าคนไทย เตือนประโยชน์ทับซ้อนมีผลเชื่อมั่น

“อภิสิทธิ์” จี้รัฐบาลใหม่เร่งออกมาตรการแก้วิกฤตน้ำมัน หลังราคาพุ่งกระทบประชาชนหนัก ชี้ปล่อยแบกภาระเกินไป ตั้งคำถามเอื้อโรงกลั่น–ผู้ประกอบการมากกว่าคนไทย พร้อมเตือนปมผลประโยชน์ทับซ้อนยิ่งสร้างความไม่เชื่อมั่น
วันนี้ (31มี.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ว่า ไม่มีอะไรเหนือความคาดหมาย พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งกำหนดมาตรการหรือแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า จากการปรับขึ้นราคาน้ำมันส่งผลกระทบในหลายด้าน แต่ยังไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาล โดยเฉพาะความรับผิดชอบของโรงกลั่นที่ควรมีส่วนร่วมรับภาระกับประชาชน เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้ชีวิตได้ พร้อมตั้งคำถามว่า รัฐบาลจะช่วยเหลือผ่านมาตรการทางการเงินการคลัง หรือจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด
เมื่อถามว่ารัฐบาลกำลังผลักภาระให้ประชาชนหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า ปัจจุบันประชาชนต้องแบกรับภาระอย่างมาก แม้จะมีกลไกกองทุนน้ำมันช่วยพยุงราคา แต่ข้อเท็จจริงคือในอนาคต แม้ราคาน้ำมันจะปรับลดลง ประชาชนก็ยังต้องจ่ายในราคาที่สูงอยู่ดี ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งกำหนดแนวทางช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
“รัฐบาลมักพูดว่าเป็นช่วงรอยต่อ แต่ตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา สิ่งสำคัญคือ ครม.ชุดใหม่มีความต่อเนื่องกับรัฐบาลเดิม จึงไม่มีข้อจำกัดว่าหากทำวันนี้แล้ว รัฐบาลชุดใหม่จะไม่ดำเนินการต่อ” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
เมื่อถามถึงข้อสังเกตว่าการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำมันไม่ชัดเจน เพราะเลือกอุ้มผู้ประกอบการมากกว่าประชาชนหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนมีความกังวลต่อการชี้แจงของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ที่มักอธิบายในมุมของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานมากกว่ามุมของประชาชน
พร้อมกันนี้ยังตั้งข้อสังเกตกรณีมีการตั้งคำถามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แม้จะมีการชี้แจงว่าได้พยายามลาออกจากบางตำแหน่งแล้ว แต่กลับไม่อยู่ในข้อพิจารณาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยิ่งทำให้เกิดความกังวลและข้อสงสัยมากขึ้น
เมื่อถามถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูล 44 สส.พรรคประชาชน จะกระทบต่อการทำหน้าที่ฝ่ายค้านหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบแนวทางของศาล แต่จากที่เคยพูดคุยกับตัวแทนพรรคประชาชน ทราบว่าได้มีการเตรียมแนวทางรองรับไว้แล้ว