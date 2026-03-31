"ชวน" แนะสส.ใหม่รักษามารยาทในสภา อย่าเริ่มการเมืองด้วยเงิน ต้นทุนพอกพูนจนเป็นวงจรซื้อเสียง-ถอนทุน

“ชวน” แนะสส.ใหม่รักษามารยาทในสภา เตือนอย่าเริ่มการเมืองด้วยเงิน ชี้ต้นทุนจะพอกพูนจนกลายเป็นวงจรซื้อเสียง–ถอนทุนคืน ซัดเป็นการเมืองธุรกิจทำบ้านเมืองวิกฤต ย้ำต้องยึดความสุจริตและประโยชน์ประชาชนเหนือผลประโยชน์นักการเมือง
วันนี้ (31มี.ค.) เมื่อเวลา 13.10 น. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภา บรรยายในงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ สส.ที่ได้รับเลือกตั้งในสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 โดยฝากข้อคิดถึง สส.รุ่นใหม่ว่า การได้เป็น สส.ครั้งแรกว่ายากแล้ว แต่การเป็น สส.สมัยที่ 2 ยากยิ่งกว่า พร้อมย้ำกับเพื่อนร่วมพรรคมาโดยตลอดว่า อย่าเป็นนักการเมืองที่ใช้เงิน เพราะการเมืองแบบสุจริตเป็นสิ่งสำคัญ
นายชวนกล่าวว่า หาก สส.ใหม่เริ่มต้นการเมืองด้วยการใช้เงิน ต้นทุนจะไม่มีวันลดลง มีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากให้ยึดแนวทางการเมืองสุจริต ไม่เช่นนั้นอนาคตจะกลายเป็นการเตรียมเงินเพื่อเข้าสู่การเมืองแบบธุรกิจ ใช้เงินซื้อเสียงเพื่อกลับมาเป็นรัฐมนตรี แล้วหาเงินกลับไปซื้อเสียงอีก จนกลายเป็นวงจรอุบาทว์ทางการเมือง
นายชวนกล่าวต่อว่า ประเทศไทยเลือกผู้แทนราษฎรกันมาแล้ว 27 สมัย แต่ต้องย้อนถามว่าสภาพการเมืองวันนี้เป็นอย่างไร ทั้งที่มีองค์กรและกลไกพร้อมตั้งแต่ระดับบนลงสู่ระดับล่าง มีกฎหมายรองรับ และมีตำแหน่งประจำกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่คำถามคือมีการทำหน้าที่อย่างครบถ้วนหรือไม่ โดยยกตัวอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายจนการเลือกตั้งสำเร็จลุล่วง แต่ยังถือว่าไม่เสร็จสิ้นอย่างแท้จริง หากยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา สุจริต และไม่มีการซื้อเสียงหรือการโกงเลือกตั้ง
อดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันรัฐสภามีเครื่องมือพร้อมมาก ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะ สส.รุ่นใหม่และหน้าใหม่ จำเป็นต้องรักษามารยาทในการทำงานในสภา แม้จะมาจากการเลือกตั้ง แต่หากใช้อำนาจโดยมิชอบ ก็อาจทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤตได้ พร้อมย้ำว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและหลักนิติรัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
“กฎหมายรัฐธรรมนูญจะดี แต่หากคนไม่ดี กฎหมายนั้นจะมีปัญหา” นายชวนกล่าว พร้อมแสดงความหวังว่า สส.ทุกคนจะน้อมนำพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ให้ยึดถือความถูกต้องและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่ประโยชน์ของประเทศชาติอาจขัดกับผลประโยชน์ของนักการเมือง ก็ต้องยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก
นอกจากนี้ นายชวนยังได้มอบหนังสือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งจัดทำไว้ตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยกำชับว่า ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้ระบบดีขึ้น อย่าให้สังคมมองว่านี่คือระบบที่ล้มเหลว ต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
นายชวนยังกล่าวถึงสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันสูงในขณะนี้ว่า หากทุกฝ่ายทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กักตุน และยึดประโยชน์ส่วนรวม แม้ประชาชนจะได้รับผลกระทบ แต่อย่างน้อยผลกระทบนั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างถ้วนหน้า คนที่เป็นเศรษฐีก็ได้รับผลเช่นเดียวกัน พร้อมขอให้ สส.ทุกคนช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนทั้งประเทศ และอย่าหาผลประโยชน์เพียงเพื่อคืนทุนทางการเมืองที่ใช้ไปอย่างมหาศาล
ช่วงท้าย นายชวนเปิดเผยด้วยว่า ในวันนี้ตนเพิ่งถอดสายน้ำเกลือออกจากโรงพยาบาล เนื่องจากติดเชื้อตั้งแต่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น และเมื่อกลับถึงประเทศไทยก็ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที แต่เนื่องจากได้รับปากจะมาร่วมงานไว้ล่วงหน้า จึงตั้งใจมาปฏิบัติภารกิจตามนัดหมาย และหลังจบการบรรยายก็จะต้องกลับไปโรงพยาบาล เพื่อรับยาฆ่าเชื้อและพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์