"นครินทร์“ มั่นใจความอิสระตุลาการ แม้ถูกวิจารณ์ผ่านสว.น้ำเงินอนุมัติ "อุดม" พ้อเจ็บจากสนช.ลั่นเช็คประวัติได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"นครินทร์“ มั่นใจ ความเป็นอิสระตุลาการศาล แม้ มีเสียงวิจารณ์ผ่านความเห็น ชอบ สว. สีน้ำเงิน ชี้ มาตามกลไก รธน. 60 "อุดม" พ้อ เจ็บช้ำน้ำใจมาจากสนช. ถูกมองเป็นผลไม้พิษ ทั้งที่มาจากการคัดเลือกที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แม้ผ่านสว. ก็ไม่ติดใจ เช็คประวัติได้ เพิ่งรู้มีขั้นตอนสส.ร่วมตรวจคุณสมบัติ

วันนี้ (31มี.ค.) นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยถึงการสรรหาตุลาการใหม่ ซึ่งขั้นตอนต้องมาจากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น สว.สีน้ำเงิน ทำให้ตุลาการคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ถูกมองว่าเอนเอียงหรือไม่ ว่า เชื่อว่าที่มาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ความเป็นอิสระก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ในใจของตน คนที่มาจากสายการเป็นอาจารย์เช่นเดียวกันกับตน ไม่ว่าจะผ่านอะไรมาความเป็นอิสระก็อยู่ตลอด แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความไม่ไว้วางใจหรือเคลือบแคลงใจต่อ สว. แต่คิดว่าเป็นกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้ว แล้วเราจะทำอย่างไรกับกระบวนการเหล่านี้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มมาแล้ว รัฐธรรมนูญปี 2560 ก็ไม่ได้ฉุดคิดว่าจะเป็นปัญหาอย่างไร แต่พอเริ่มใช้แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหา เปรียบเสมือนการซื้อบ้านที่เข้าไปอยู่แล้วถึงจะรู้ถึงปัญหา

ขณะที่ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ยกตัวอย่างกรณีของตนเอง ว่า วงภายในศาลคุยกันอยู่ตลอด ซึ่งความจริงแล้วตนไม่ได้มาจาก สว. ชุดนี้ มาในชุดเก่าคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ทุกครั้งจะมีการพูดว่า คนที่มาจากกฎหมายเหล่านี้เหมือนเป็นผลไม้พิษ ซึ่งตนเจ็บช้ำน้ำใจมาตลอด ทุกครั้งตนไม่ทราบมาก่อนเลยว่าหลังจากที่ผ่านที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกมาแล้ว จะผ่าน สว. ตนก็ไม่ติดใจ ให้ไปเช็คประวัติเลย เรามั่นใจพร้อมให้ตรวจสอบ แต่มารู้ที่หลังว่า การที่ตนเข้าไปในกระบวนการสรรหาของวุฒิสภาทาง สว. จะถามมายังสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเลยว่า ผู้ที่อยู่ในกระบวนการสรรหา มีข้อติติงทักท้วงอะไรหรือไม่ ให้ฟ้องหรือบอกมาเลย ที่ทราบเรื่องนี้เพราะมี สส.ที่เคยเรียนมาด้วยกันโทรมาถามว่า ตนไม่จบเนติบัณฑิตหรือพร้อมกับบอกว่า สว.เขาถามมาที่สส.ทั้งหมดว่าใครมีอะไรติชมก็ให้พูดไปเลย เขาจะได้ไปตรวจสอบประวัติ ตนถึงรู้ว่าตอนนั้น ตนผ่านกระบวนการเหล่านี้มาแล้ว ก็ไม่เห็นมีใครมาร้องสักคน แต่ก็มีการไปพูดภายนอกทุกครั้ง ถ้ามีตนก็โดนติไปแล้ว พร้อมยืนยันว่า ตนไม่เคยมีอคติอะไร ทำงานตามเนื้อผ้า แต่มันก็จะมีการมองแบบนั้นมาตลอด นี่คือสิ่งที่ไม่อยากจะพูดเลยว่า บางครั้งบางอย่างอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปพูด แต่อะไรที่เสียประโยชน์ก็ไม่พูด หรือบางครั้งก็ชิงพูดเพื่อให้รถทัวร์ไปลงแล้วก็จบ