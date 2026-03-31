นายกฯลั่นทุกหน่วยเต็มที่ หลังเปิดปฏิบัติการ ’ตัดบัตรกรุงเก่า‘ จับนายอำเภอ อยุธยา ปมส่วยสัญชาติ

"อนุทิน" ย้ำทุกหน่วยงานดำเนินการเต็มที่ หลังเปิดปฏิบัติการ ’ตัดบัตรกรุงเก่า‘ จับนายอำเภอ ที่อยุธยา ปมส่วยสัญชาติ
วันนี้ (31มี.ค.) เมื่อเวลา 11.20น. ที่เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน กรมการปกครอง DOPA N.I.C.E. กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ 5 หน่วยงาน เปิดปฏิบัติการ 'ตัดบัตรกรุงเก่า' จับกุมเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตสวมสิทธิทางทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า วันนี้มีปฏิบัติการ ซึ่งจับได้เยอะเลย ทั้งเรื่องของการแจกสัญชาติ เหมือนพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายก่อนหน้านี้ โดยขณะนี้ก็มาเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการทุกอย่างอย่างเต็มที่ โดยร่วมกับหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งแต่ละเหตุการณ์ก็มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง