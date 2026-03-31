ป.ป.ช.เคาะร่างคำฟ้อง 44 สส.ส้มแก้ ม.112 เร่งส่งศาลฎีกาฟัน "เท้ง-ไหม" ส่อหยุดปฏิบัติหน้าที่

มติ ป.ป.ช.เห็นชอบร่างคำฟ้อง 44 สส.พรรคก้าวไกล ปมร่วมแก้ไขมาตรา 112 แล้ว เร่งยื่นฟ้องต่อศาลฎีกา 10 สส.รวม "ณัฐพงษ์-ศิริกัญญา-เท่าพิภพ" ส่อถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
วันนี้(31มี.ค.)นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.มีมติให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา กรณี 44 สส.อดีตพรรคก้าวไกล ในข้อหาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนทางธุรการในการจัดเตรียมเอกสารพร้อมคำร้องเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา โดยในทางธุรการจะต้องมีการประสานงานกับทางศาลว่ามีความพร้อมเมื่อไหร่เนื่องจากเอกสารประกอบคำร้องมีจำนวน 56 ชุด อีกทั้งจะต้องมีการสำเนาเอกสารให้กับคู่ความด้วย ดังนั้นจะต้องดูความพร้อมของสำนักงานฯว่าจะสามารถยื่นคำร้องได้เมื่อไหร่ ยืนยันว่าจะต้องดำเนินการโดยเร็ว
ส่วน สส.ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในนามพรรคประชาชนจะต้องมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะมองเรื่องนี้อย่างไรเนื่องจากในขณะถูกร้อง สส.ดังกล่าวเป็น สส.อยู่ในสมัยเดิม แต่ปัจจุบันได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ จำนวน 10 คน ซึ่งอยู่ในรายชื่อ 44 สส.ด้วย จึงต้องดูว่าศาลฎีกาจะสั่งรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่ หากเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานกฤษฎีกาตีความไว้ หาก สส.ดำรงตำแหน่งอยู่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ย้ำว่าจะต้องรอดูคำสั่งของศาลฎีกา ป ป.ช.คงไปก้าวล่วงไม่ได้ แต่ในส่วนของการจัดทำคำร้องหรือคำขอของสำนักงานป.ป.ช.ก็ต้องเสนอให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยอยู่แล้ว ซึ่งกระบวนการจะไปจบที่ศาลอยู่แล้ว
ทั้งนี้ในจำนวนอดีต 44 สส.นั้น ปัจจุบันมี 10 คน ที่ยังดำรงตำแหน่ง สส.อยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 ในนามพรรคประชาชน (ปชน.) ซึ่งอยู่ในข่ายเสี่ยงถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย สส.บัญชีรายชื่อ 8 คน ได้แก่
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล นายรังสิมันต์ โรม นายวาโย อัศวรุ่งเรือง นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ และ สส.เขต 2 คน ได้แก่ นายธีรัจชัย พันธุมาศ สส.กรุงเทพมหานคร นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กรุงเทพมหานคร