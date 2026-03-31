“อามินทร์” ปิดฉากภารกิจ รมช.เกษตรฯ ย้ำทุกคำสัญญายังเดินหน้าต่อให้สำเร็จ แม้บทบาทเปลี่ยน

“อามินทร์” ปิดฉากภารกิจ รมช.เกษตรฯ ย้ำทุกคำสัญญายังเดินหน้าต่อให้สำเร็จ แม้บทบาทจะเปลี่ยน แต่ยังอยู่ฝ่าย ปชช.เสมอ พร้อมขอบคุณ “ธรรมนัส” ที่ให้โอกาส
วันนี้ (31 มีนาคม 2569) นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส เขต 2 พรรคกล้าธรรม เปิดเผยว่า ตนได้เสร็จสิ้นภารกิจในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเป็นทางการแล้ว โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น แต่ทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในหลายด้านและหลากหลายมิติ โดยเฉพาะปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งยังคงต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
“สิ่งใดที่เคยให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ จะยังคงติดตามและผลักดันให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แม้สถานะทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล ผมยังคงยืนหยัดเป็นฝ่ายของพี่น้องประชาชนเสมอและตลอดไป”นายอามินทร์ กล่าว
พร้อมกันนี้ นายอามินทร์ ยังได้กล่าวขอบคุณ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ที่มอบโอกาสสำคัญในการทำหน้าที่ทางการเมือง รวมถึงขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดมา