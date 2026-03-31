บสย.เดินหน้าช่วยเหลือ SMEs ฝ่าวิกฤตพลังงาน ลดหนี้-พักหนี้ เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมวันนี้-14 เม.ย 69

บสย.เดินหน้าช่วยเหลือ SMEs ฝ่าวิกฤตพลังงาน ช่วยกลุ่มเปราะบาง หนี้คงเหลือไม่เกิน 2 แสน ลดต้นสูงสุด 50% กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว นำเข้า-ส่งออก พักหนี้ยาว 3 เดือน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-14 เม.ย 69
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เดินหน้าให้ความช่วยเหลือ SMEs ฝ่าวิกฤตพลังงาน จากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ที่ยังรุนแรง และเป็นวิกฤตพลังงานที่กระทบทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อต้นทุนธุรกิจที่พุ่งขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า กลุ่มอาชีพอิสระ “กลุ่มเปราะบาง” ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ที่ได้ออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ครอบคลุมทั้งกลุ่มเปราะบาง เกษตรกร ผู้ประกอบการขนส่ง และ SMEs
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า บสย. ออกมาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” สำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายเคลม สามารถลด ปลดหนี้ แก้หนี้ได้ง่ายขึ้น ด้วยสิทธิพิเศษและเงื่อนไขการชำระที่ผ่อนปรน เพื่อช่วยลูกหนี้ลดภาระทางการเงิน ประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอด อยู่ได้ พิเศษ! ลูกหนี้ที่ต้องการปลดหนี้ ปิดบัญชี สำหรับ “กลุ่มเปราะบาง” หนี้คงเหลือไม่เกิน 2 แสนบาท ลดเงินต้นสูงสุด 50% (ปีที่แล้ว 30%) และสำหรับลูกหนี้ SMEs ทั่วไป หนี้คงเหลือมากกว่า 2 แสนบาท ลดเงินต้นสูงสุด 40% (ปีที่แล้ว 15%) โดยปีนี้ตั้งเป้าปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้มากกว่า 6,000 ราย และช่วยลูกหนี้ “ปลดหนี้” ไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย
นอกจากนี้ บสย. ยังเร่งช่วยลูกหนี้ที่ถูกจ่ายเคลม ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวเนื่อง บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น สามารถขอรับสิทธิพักชำระค่างวด 3 เดือน (ทั้งส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย) สำหรับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ และไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 14 เมษายน 2569
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ลูกหนี้ บสย. ที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ หรือ SMEs กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สามารถสอบถามรายละเอียด และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ ได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ หรือช่องทาง LINE OA : @tcgfirst และ บสย. Call Center โทร. 02-890-9999