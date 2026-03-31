“อนุทิน” กำชับผู้ว่าฯ แก้ไฟป่าภาคเหนือต้องเฉียบขาด ไม่ทำแบบจับปูใส่กระด้ง ย้ำถือเป็นส่วนหนึ่งของ KPI

“อนุทิน” มอบหมาย "สุชาติ" กำกับดูแลไฟป่าภาคเหนือ เข้มงวดเผาวัชพืช เผยคุยกัลเพื่อนบ้านตลอด ย้ำต้องทำงานเฉียบขาดเหมือนปีที่แล้ว ไม่ทำเหมือนจับปูใส่กระด้ง หาว่าแกล้งให้เกษตรกรเดือดร้อน ชี้เป็ณส่วนหนี่งของการวัดประสิทธิภาพผู้ว่าฯ
เมื่อเวลา 11.25 น.วันที่ 31 มี.ค.ที่อิมแพคเมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบโดยกระทรวงมหาดไทยจะสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงมหาดไทย จะขึ้นขึ้นไปกํากับดูแลในพื้นที่ 3-4 จังหวัดภาคเหนือ ที่จะต้องเข้มงวดเรื่องการเผาวัชพืชต่าง ๆ
เมื่อถามว่า จะต้องมีการคุยกับประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ เพราะตอนนี้มีควันไฟลอยข้ามแดนเข้ามา นายกฯ กล่าวว่า มีๆ ข้ามจากฝั่งนั้นมา ซึ่งเราก็พูดคุยความร่วมมืออยู่ตลอด แล้วเราก็พยายามบริหารจัดการในส่วนที่เราควบคุมได้ ก็สามารถลดความรุนแรงไปได้ระดับหนึ่ง และย้ําไปว่าต้องทํางานกันอย่างเฉียบขาด เต็มที่เหมือนกับปีที่แล้ว เพราะเราไม่อยากมานั่งทําเหมือนจับปูใส่กระด้ง แต่พอทําเต็มที่ก็หาว่าไปแกล้งเกษตกรเขาอีก หรือทําให้เขาเดือดร้อน แล้วจะทําอย่างไร
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้รับคําสั่งชัดเจน ต้องดําเนินการอย่างเฉียบขาด ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวัดประสิทธิภาพผู้ว่าฯ ด้วย