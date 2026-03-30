มท.ย้ำ! อำนาจ “ผู้ว่าฯ-นอภ.” สั่งการเมืองท้องถิ่น “หยุดปฏิบัติหน้าที่” แม้ชนะเลือกตั้ง ถึงขั้นเปิดสภา เหตุถูกศาลรับฟ้อง-ป.ป.ช. ชี้มูล

มหาดไทย ย้ำ! ข้อกฎหมาย เปิดช่องอำนาจ “ผู้ว่าฯ-นายอําเภอ” ทั่วประเทศ สามารถสั่ง ผู้บริหาร-สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ชนะเลือกตั้ง จนถึงขั้นเปิดสภา “หยุดปฏิบัติหน้าที่” ทั้งกรณีถูกศาลทุจริตฯ ประทับฟ้องในคดีอาญา รวมทั้งถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ระบุ “ผู้ว่าฯ-นอภ.” ไม่ต้องหารือส่วนกลาง ให้มีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีก แถมมีอำนาจให้กําชับให้บุคคลหยุดปฏิบัติหน้าที่ “อย่างเคร่งครัด” และหากพบจงใจปกปิดข้อเท็จจริง ให้ตั้ง กก.สอบสวน ฟัน! ทันที
วันนี้ (30 มี.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ แจ้งแนวทางปฏิบัติของผู้กํากับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ) กรณี “การหยุดปฏิบัติหน้าที่” ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
กรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ประทับฟ้องในคดีอาญา ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด
โดยแนวทางปฏิบัติผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้น ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จะมีคําพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
ตามมาตรา 93 ประกอบมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ซึ่งเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมาย ผู้กํากับดูแล จึงไม่ต้องมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีก
ทั้งนี้ ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1486/2565 ประกอบกับความเห็นคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 ครั้งที่ 18/2566 ขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. เหตุแห่งการหยุดปฏิบัติหน้าที่ : การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถพิจารณา ได้สองกรณี กล่าวคือ
1.1 การหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมายเป็นกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ประทับฟ้องในคดีอาญาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตามมาตรา 93 ประกอบมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
หรือกรณีศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค มีคําสั่งรับคําร้องผลการเลือกตั้ง เกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทําความผิดตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
1.2 การหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผู้กํากับดูแล ต้องเป็นกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
ตามกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประกอบกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่งใน อปท.และผู้กํากับดูแล เห็นสมควรให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรอผลการสอบสวน
หากเห็นว่า การคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไป อาจเกิดการเสียหายแก่ อปท. หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่า จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง
2. หน้าที่และอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอในฐานะผู้กํากับดูแล :
2.1 การหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมาย ผู้ว่าฯ หรือนายอําเภอ แล้วแต่กรณี ในฐานะผู้กํากับดูแล
ไม่ต้องมีคําสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหยุดปฏิบัติหน้าที่อีก และเป็นหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหานั้น จะต้องรู้ถึงเหตุแห่งการหยุดปฏิบัติหน้าที่
“โดยต้องรายงานให้ผู้ว่าฯ หรือนายอําเภอ ทราบโดยด่วน หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ว่าฯ หรือนายอําเภอ กําชับให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ อย่างเคร่งครัด”
และหากปรากฏพฤติการณ์ว่า จงใจปกปิดข้อเท็จจริง หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ว่าฯ หรือนายอําเภอ ดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาสั่งให้บุคคลนั้นพ้นจากตําแหน่งโดยเร็ว
2.2 การหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผู้กํากับดูแล เป็นหน้าที่ของผู้ถูกสอบสวนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หากไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่
ถือว่าผู้นั้นประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย และเป็นการปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ อันจะเป็นเหตุให้ผู้ว่าฯ หรือนายอําเภอในฐานะผู้กํากับดูแลตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาสั่งให้บุคคลนั้นพ้นจากตําแหน่งต่อไป
3. ผลแห่งการหยุดปฏิบัติหน้าที่ :
3.1 การหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมาย หากปรากฏว่าเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ ในวาระการดํารงตําแหน่งเดิม และได้พ้นจากตําแหน่งเดิมไปแล้ว
โดยได้รับการเลือกตั้งใหม่ และอยู่ระหว่างการดํารงตําแหน่งเดิมในวาระใหม่ เช่นนี้ ผู้นั้นยังคงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด
หรือมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น และจะไม่สามารถดําเนินการใดๆ ใน อปท.ได้ เช่นนี้ ปลัด อปท.จะทําหน้าที่รักษาราชการแทนนายก อปท.
แต่หากการหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยผลของกฎหมายเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งและนายก อปท. ได้แถลงนโยบาย ต่อสภาท้องถิ่นแล้ว และได้แต่งตั้งรองนายก อปท. เช่นนี้ รองนายก อปท.จะทําหน้าที่รักษาราชการแทน นายก อปท.
3.2 การหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผู้กํากับดูแล หากเป็นกรณีที่นายก อปท. ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอผลการสอบสวน เช่นนี้ รองนายก อปท.จะทําหน้าที่ รักษาราชการแทนนายก อปท.จนกว่าจะมีผลการสอบสวน.