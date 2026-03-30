“เชน” ชู 3 เรื่องดันไทยเป็น AI-driven country ผ่านโครงการ “AI for All” เป้าให้คนทุกระดับเข้าถึง AI

“ยศชนัน” ร่วมงาน AI Skills Jam แชร์ 3 เรื่อง ที่จะทำให้ไทยเป็น AI-driven country ผ่านโครงการ “AI for All” เพื่อเป้าหมาย ให้คนไทยทุกระดับเข้าถึง AI เพื่อการจัดการภัยพิบัติ อำนวยความสะดวกเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม
วันนี้ (30 มี.ค.) ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ระบุผ่านสื่อโซเชียลมีเดียวันนี้ (30 มี.ค.) ว่า ขอบคุณที่เชิญผมมาร่วมงาน “AI Skills Jam” เวิร์กชอปที่รวมตัวผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติจาก 12 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ภายใต้ความร่วมมือของ ADPC, OpenAI และ มูลนิธิเกตส์ (Gates Foundation) เพื่อนำเทคโนโลยี Generative AI อย่าง ChatGPT มาปรับใช้กับการรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรมครับ ในฐานะอดีตนักวิจัยที่ได้รับเชิญ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “Harnessing Technology and AI for Disaster Management in Thailand” (การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ AI เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย) มี 3 ประเด็นที่ผมอยากแชร์ให้ทุกคนฟังครับ
1. AI ต้องเข้าถึงได้.ประสบการณ์ 20 ปี ในฐานะนักวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ สอนผมว่า เทคโนโลยีจะไร้ค่าถ้าคนที่จำเป็นที่สุดเข้าถึงมันไม่ได้ เราต้องการระบบที่ให้ข้อมูลแม่นยำและเข้าถึงง่ายระดับพื้นที่ เพื่อให้ AI ที่เราสร้างใช้งานได้จริงบนสมาร์ทโฟนทั่วไป แม้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้คนไทยทุกอาชีพสามารถวางแผนชีวิตและรับมือกับความเสี่ยงหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำครับ
2. “อธิปไตยทางเทคโนโลยี” ของประเทศไทย เราจะไม่เป็นเพียงผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเทคโนโลยีจากต่างประเทศเท่านั้น แต่เราต้องสร้างศักยภาพให้นักวิจัยและสถาบันของไทยพัฒนา AI ขึ้นเอง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เรามีข้อมูลที่ดีที่สุด เช่น โรคเขตร้อน การเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม) เพราะไม่มีใครเข้าใจข้อมูลภูมิศาสตร์และชุมชนของเราได้ดีเท่าคนไทยแล้วครับ การพึ่งพาตัวเองได้ในด้านเทคโนโลยี คือ “หนึ่งในความมั่นคงที่จริงที่สุด” ในโลกยุคใหม่ (ในขั้นตอนแรกการร่วมกับผู้ที่เข้มแข็งทางเทคโนโลยีจะทำให้เราบรรลุในเป้าหมายได้เร็วขึ้น)
3. จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ งานวิจัยดีๆ สามารถเป็นที่พึ่งในการแก้ปัญหาจริงของประเทศได้ หากเราเริ่มต้นที่การตั้งโจทย์ที่เกิดจากความเดือดร้อนและความต้องการ เรากำลังเปลี่ยนผ่านนโยบายที่สัมผัสกับปัญหาจริงในพื้นที่ และหน้างานในทุกมิติ เพื่อให้งานวิจัยจากห้องแล็บกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกสาขาอาชีพได้จริง.เป้าหมายของ “อธิปไตยทางเทคโนโลยี” และ “จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์” คือ การ Synergy งานวิจัยคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีระดับโลก ประชาคมโลก เพื่อให้เกิดผลจริงครับ เราเชื่อว่า AI ที่ทรงพลังที่สุด คือ AI ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้งานได้จริงในฐานะเครื่องมืออำนวยความสะดวก เพื่อให้เทคโนโลยีเกิดคุณค่าสูงสุดต่อผู้ใช้ เรากำลังมุ่งสู่การเป็น AI-driven country ผ่านการผลักดันโครงการที่ชื่อว่า “AI for All” เพื่อสร้างพื้นฐานเพื่อให้คนไทยทุกระดับและทุกอาชีพเข้าถึง AI ทั้งเพื่อการจัดการภัยพิบัติ และอำนวยความสะดวกให้ทุกคนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมครับ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เชิญมาแชร์ไอเดียมาร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในระดับภูมิภาค