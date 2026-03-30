พรรคส้มระทึก! ป.ป.ช.เตรียมเคาะส่งฟ้อง 44 สส.แก้ ม.112 ภายใน 1-2 วันนี้ จับตา 10 คนส่อหยุดปฏิบัติหน้าที่

ป.ป.ช.เตรียมพิจารณาคำฟ้อง 44 สส.ก้าวไกลเข้าชื่อแก้ ม.112 ภายใน 1-2 วันนี้ ก่อนส่งศาลฎีกาฟันจริยธรรม จับตา 10 สส.ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
วันนี้(30 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าในคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล เข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด 44 สส. และขอขยายเวลาการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาออกไปก่อนนั้น ล่าสุดแหล่งข่าวจากสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ภายใน 1-2 วันนี้ จะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหญ่ โดยต้องรอให้ประธาน ป.ป.ช. เรียกประชุม และบรรจุวาระ เพื่อให้มีมติรับรองคำร้องที่จะยื่นต่อศาลฎีกา ซึ่งหากมีมติรับรองแล้ว ตามขั้นตอนจะส่งคำร้องให้กับศาลฎีกาต่อไป ส่วนการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งสส.นั้น อยู่ที่การพิจารณาของศาลฎีกา
สำหรับรายชื่อของ 44 สส.พรรคก้าวไกล ที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 ในนามพรรคประชาชน ที่มีความเสี่ยงถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ มีจำนวน 10 คน แบ่งเป็นสส.บัญชีรายชื่อ 8 คน ประกอบด้วยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล นายรังสิมันต์ โรม นายวาโย อัศวรุ่งเรือง นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ และอีก 2 คนที่เป็น สส.แบ่งเขต ประกอบด้วยนายธีรัจชัย พันธุมาศ สส.กทม. และนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม.