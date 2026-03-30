"ทรงศัก" เผยกำลังรวบรวมข้อมูล-ร่างคำชี้แจงศาล รธน.ปมบาร์โคดบัตรเลือกตั้ง เป็นดุลยพินิจศาลจัดคูหาจำลองหรือไม่

"ทรงศัก" เผยกำลังรวบรวมข้อมูล-ร่างคำชี้แจงศาล รธน. ปมบัตรเลือกตั้งมีคิวอาร์โค้ด โยนเป็นดุลยพินิจศาลพิจารณาต้องจัดคูหาจำลองเลือกตั้งหรือไม่ ส่วนมีผู้ร้องขอให้ส่งเป็นพยานในศาล ขอพิจารณาความจำเป็นก่อน
วันนี้(30มี.ค.)นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรณีบาร์โค้ดและบาร์โค้ด ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยตรงและลับ ที่อยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้อยู่ที่ศาลแล้ว ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินขณะนี้ก็มีผู้มายื่นข้อมูลหลักฐาน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ร้องโดยตรง เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ และผู้ตรวจอยู่ระหว่างการพิจารณา ส่วนที่ศาล ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นบัญชีพยานหลักฐาน และผู้ร้องต้องการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งรายชื่อเป็นพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้น ก็ขอดูในรายละเอียดก็ขอดูในรายละเอียดก่อน ว่ามีความจำเป็นแค่ไหน เพราะผู้ตรวจก็ได้ส่งข้อมูลให้ศาลในระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ยินดีพิจารณาข้อมูลที่ส่งมา ขณะนี้จึงยังไม่สามารถตอบอะไรได้ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลอยู่เนื่องจากมีการส่งข้อมูลมาเมื่อไม่กี่วันนี้
นายทรงศัก ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาประเด็นที่มีการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2569 ที่เหลือว่าพิจารณาไปได้พอสมควร เป็นประเด็นปลีกย่อยนอกเหนือจากเรื่องบาร์โค้ดและ QR code เราก็ว่ากันไปตามข้อมูลหลายเรื่องเป็นการร้องเข้ามาว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยไม่ได้พูดถึงการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ซึ่งก็ต้องดูไปตามข้อกฎหมายเพราะอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน เราสามารถวินิจฉัยเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญได้เฉพาะกรณีบทบัญญัติของกฎหมาย ระดับพระราชบัญญัติ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ถ้าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเรา ยกเว้นร้องว่าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพ เหมือนที่เราได้ส่งสารพระธรรมนูญไป
เมื่อถามว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้มีการจำลองจัดเลือกตั้งหรือไม่ นายทรงศัก ระบุว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นดุลยพินิจของศาล ซึ่งคงจะพิจารณาไปตามกระบวนการ เราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งนี้กำลังร่างคำชี้แจงเพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่าในคำร้องมีการร้องขอให้มีการจำลองเหตุการณ์จัดเลือกตั้งหรือไม่ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าผู้ที่มายื่นข้อมูลก็มีทั้งผู้ที่เป็นผู้ร้องและคนที่ไม่ใช่ผู้ร้อง ขอดูรายละเอียดก่อนเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังมารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประเด็นว่ามีเรื่องอะไรบ้าง จึงยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้