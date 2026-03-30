“เชาว์” ซัด พณ.บิดเบือนคำพิพากษาศาลปกครอง อ้างไร้อำนาจคุมราคาน้ำมัน ชี้ปัญหาคือไม่ใช้อำนาจ ปล่อยกักตุน-เก็งกำไร

“เชาว์ มีขวด” ซัดกระทรวงพาณิชย์บิดเบือนคำพิพากษาศาลปกครอง อ้างไร้อำนาจคุมราคาน้ำมัน ชี้ข้อเท็จจริงยังมีอำนาจกำกับตลาดตามกฎหมาย ระบุปัญหาไม่ใช่ “ไม่มีอำนาจ” แต่คือ “ไม่ใช้อำนาจ” ปล่อยกักตุน-เก็งกำไรซ้ำเติมประชาชน
นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในหัวข้อ “กระทรวง พาณิชย์ ยิ่งดิ้นยิ่งมัดตัวเอง” วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่างรุนแรง กรณีออกมาอ้างคำพิพากษาศาลปกครองเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบในการควบคุมราคาน้ำมัน โดยชี้ว่าเป็นการบิดเบือนและหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่เพื่อปกป้องประชาชน
อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่า ในฐานะนักกฎหมายเห็นว่า การที่กระทรวงพาณิชย์อ้างว่าไม่มีอำนาจกำหนดราคาน้ำมันแม้จะเป็นสินค้าควบคุมนั้น เป็นการให้ข้อมูลเพียงมิติเดียว เนื่องจากคำพิพากษาของศาลปกครองที่นำมาอ้างอิงนั้น วินิจฉัยจำกัดวงเฉพาะเรื่อง "กลไกราคาน้ำมัน" ที่เป็นไปตามกลไกตลาดและโครงสร้างพลังงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานด้านพลังงาน แต่คำพิพากษาดังกล่าวไม่ได้ลิดรอนอำนาจของกระทรวงพาณิชย์ในการกำกับดูแลในมิติอื่นแต่อย่างใด
นายเชาว์ เน้นย้ำว่า น้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีสถานะเป็น “สินค้าควบคุม” ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งให้อำนาจคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มีคุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ไว้อย่างชัดเจนตามมาตรา 9 โดยเฉพาะอำนาจในการควบคุมไม่ให้เกิดการกักตุน สั่งการให้มีสินค้าเพียงพอในตลาด เรียกตรวจสอบข้อมูลจากผู้ค้า ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งถือเป็นอำนาจในการกำกับตลาดอย่างเต็มรูปแบบ
“ปัญหาในขณะนี้จึงไม่ใช่เรื่องรัฐ ‘ไม่มีอำนาจ’ แต่คือการ ‘ไม่ใช้อำนาจ’ ในช่วงวิกฤตที่มีข้อกล่าวหาเรื่องการกักตุน เก็งกำไร และหั่นโควตาน้ำมัน สิ่งที่ประชาชนได้รับจากกระทรวงพาณิชย์กลับมีเพียงคำอ้างว่าศาลบอกไปยุ่งกับราคาน้ำมันไม่ได้ แล้วหน้าที่อื่นของกระทรวงพาณิชย์ละ ผมอยากตั้งคำถามว่า หากกระทรวงพาณิชย์ไม่ตรวจสอบสต๊อกและการกักตุน แล้วหน่วยงานใดจะมีหน้าที่นี้ การหยิบคำพิพากษามาเป็นเกราะกำบัง ถือเป็นเรื่องที่น่าละอาย” นายเชาว์ ระบุ
นายเชาว์ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทของ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ว่า ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งได้รับการชูภาพลักษณ์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ แต่เมื่อเผชิญวิกฤตความเป็นจริง กลับไม่สามารถใช้กฎหมายที่มีเพื่อปกป้องประชาชนจากกลไกราคาที่ผิดปกติได้
“คุณศุภจีถูกชูช่วงหาเสียงเลือกตั้ง จนแทบจะเป็นนางฟ้า นางสวรรค์ด้านเศรษฐกิจ แต่เมื่อเผชิญวิกฤต ท่านกลับไม่สามารถปกป้องประชาชนจากราคาที่ผิดปกติ ไม่ตรวจสอบการกักตุน ไม่ใช้กฎหมายที่มีอยู่ แล้วเราจะมีตำแหน่งนี้ไว้ทำไม?” อดีตรองโฆษกประชาธิปัตย์ ระบุทิ้งท้าย