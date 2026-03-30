นายกฯ เผยตรวจปั๊มนครพนมส่วนใหญ่เปิดให้บริการปกติ ย้ำทำงานเหมือนสมัยสู้รบชายแดน ลงดูข้อมูลจริงเพื่อตัดสินใจ

"อนุทิน" เผยผลสุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน จ.นครพนม พบส่วนใหญ่เปิดให้บริการปกติ เปรียบทำงานเหมือนสมัยสู้รบตามแนวชายแดน ลงพื้นที่หน้างานฟังเสียงประชาชนจริง ช่วยให้ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
วันนี้(30 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเดินทางลงพื้นที่ สุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมันที่จังหวัดนครพนมเมื่อวานนี้ว่า ปั๊มส่วนใหญ่มีการให้บริการตามปกติ แต่มีบางรายที่ยังไม่เปิดให้บริการ แต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่
นายอนุทินกล่าวอีกว่า เราต้องมีการลงไปดู เหมือนสมัยที่มีการสู้รบ ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ซึ่งต้องไปลงในพื้นที่เพราะต้องมี
มีการตัดสินใจในหลายเรื่อง หากเราไปเห็นหน้างาน เห็นความเป็นไปและเห็นปัญหา และเห็นข้อเท็จจริง รวมถึงได้สอบถามกับประชาชนทั่วไป ทำให้เรามีข้อมูลมากขึ้น จะได้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง