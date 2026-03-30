”อนุทิน“ คุยตัวแทน 8 หน่วยงานหลัก ตรวจสอบคุณสมบัติ รมต.ด่านสุดท้ายก่อนลงนามนำขึ้นทูลเกล้าฯ

"อนุทิน" ดิ่งเข้า สลค.เรียกถกตัวแทน 8 หน่วยงานหลัก ตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีด่านสุดท้ายก่อนลงนาม นำขึ้นทูลเกล้าฯ
เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 30 มี.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นั่งรถยนต์ไฟฟ้าเข้าทำเนียบรัฐบาล เข้าปฎิบัติหน้าที่โดยทันทีที่ถึงทำเนียบรัฐบาล ได้นั่งรถมายัง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยประชุมร่วมกับ นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตัวแทนสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. กระทรวงยุติธรรม ซึ่งล้วนอยู่ใน 8 หน่วยงานหลักที่ตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี โดยคาดนายกรัฐมนตรีหารือถึง การตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรีขั้นสุดท้าย ก่อนนำรายชื่อทั้งหมดลงนามและนำขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าฯ