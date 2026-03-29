“สุรเดช” อวย “พีระพันธุ์” ช่วยวิกฤตพลังงานได้ ชูมีข้อมูลเชิงลึกจับไอ้โม่งได้ แนะเชิญมาคุมพลังงาน

“สุรเดช” ฟันธงวิกฤตพลังงานประเทศ “พีระพันธุ์” ช่วยได้ แนะนายกฯเชิญมาร่วมรัฐบาลคุม ก.พลังงาน ชี้ มีข้อมูลเชิงลึก จับไอ้โม่งได้ ชื่นชมเป็นคนทุ่มเท จริงจัง เชื่อแก้วิกฤตประเทศ สร้างความเชื่อมั่น ทำ ศก.ดีขึ้นได้แน่นอน
วันนี้ (29 มี.ค.) นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ นักการเมืองอิสระ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตรองหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า จากสถานการณ์วิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นตอนนี้ เป็นวิกฤตของชาติและเป็นวิกฤตที่รุนแรง เพราะมีผลกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจท่องเที่ยว การค้าขายหลังจากขึ้นราคาน้ำมัน 6 บาท ตนจึงคิดว่าขณะนี้มีคนเดียวที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาวิกฤตให้กับรัฐบาลได้เป็นรูปธรรม ซึ่งก็คือ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพราะเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีความทุ่มเทที่จะแก้ปัญหา ดังนั้น ถ้านายกรัฐมนตรี กล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี โดยเชิญ นายพีระพันธุ์ มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องพลังงาน ที่เกิดวิกฤตน้ำมันในขณะนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทำให้ภาพลักษณ์รัฐบาลและประเทศชาติดีขึ้น
นายสุรเดช กล่าวว่า ที่ผ่านมา นายพีระพันธุ์ ทำไว้หลายเรื่อง มีทั้งออกกฎหมายและยกร่างกฎหมายอีกหลายฉบับ เพราะฉะนั้นจึงอยากให้เชิญท่านมาเป็นรัฐมนตรีพลังงาน และตอนนี้ นายพีระพันธุ์ ก็ถือว่าเป็นอิสระอยู่ เนื่องจากได้ลาออกจาก สส.ปาร์ตี้ลิสต์ แล้ว เพราะฉะนั้นก็น่าจะเข้ามาช่วยงานรัฐบาลได้
“ไม่ต้องไปคำนึงว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล หรือคนละพรรคกัน ขอให้คิดว่าเราเป็นคนไทยด้วยกัน และเขามีประสบการณ์ เมื่อนายกรัฐมนตรี ก็ เชิญคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีตั้งหลายคน ไม่ว่าจะเป็น คุณเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ หรือ คุณสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ก็เป็นคนนอกทั้งนั้น แล้วทำไมจะเอานายพีระพันธุ์ เข้ามาอีกคนหนึ่งไม่ได้ ส่วนตัวผมมองว่านายพีระพันธุ์ เป็นคนที่ทำงานเรื่องนี้มาตลอดและมีการตรวจสอบ มีข้อมูลเชิงลึก เป็นคนที่ทำอะไรจริงจังและทุ่มเทโดยเฉพาะเรื่องของพลังงาน และเป็นคนที่รู้สร้อยสนกลในของกระทรวงพลังงานทั้งหมด ถ้าได้เข้ามานั่งอีกครั้งก็เชื่อว่าจะสามารถหาตัวไอ้โม่งที่กักตุนน้ำมันได้ และยิ่งหากมานั่งตำแหน่งเดิมคือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ก็จะสามารถเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาพูดคุยกันได้ว่าจะต้องทำอะไร หรือจะมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อช่วยลดภาระให้ประชาชนในช่วงนี้บ้าง เพราะเรื่องนี้ 2 กระทรวง คือ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ ต้องทำงานควบคู่กัน ที่สำคัญ ตามกฎหมายแล้วกระทรวงพาณิชย์มีอำนาจในการควบคุมราคาน้ำมันได้ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิง ถูกจัดเป็นสินค้าควบคุม ดังนั้น ทั้ง 2 กระทรวง จึงถือว่ามีความสำคัญในการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานครั้งนี้ แต่ผมไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะกล้าตัดสินใจตรงนี้หรือไม่”