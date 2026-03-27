รัฐบาลชวนติดตาม Meet the Press “1 เดือน วิกฤตโลก : แผนรับมือไทย โลกที่ไม่เหมือนเดิม” นายกฯ พร้อมคุยสื่อ

รัฐบาลชวนติดตามเวที Meet the Press “1 เดือน วิกฤตโลก : แผนรับมือไทย ในโลกที่ไม่เหมือนเดิม” นายกฯ พร้อมนำทีมเศรษฐกิจ คุยสื่อตรงไปตรงมา ย้ำ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายก้าวผ่านไปด้วยกัน
วันนี้ (27 มี.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามเวที “Meet the Press” ภายใต้หัวข้อ “1 เดือนวิกฤตโลก : แผนรับมือไทยในโลกที่ไม่เหมือนเดิม” นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมทีมเศรษฐกิจ ได้แก่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะมาร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์และแนวทางการรับมือของภาครัฐ หลังผ่าน 1 เดือนของวิกฤตตะวันออกกลาง ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพทั่วโลก พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบทุกคำถามตามข้อเท็จจริง ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมถ่ายทอดสด ผ่านเพจ “ไทยคู่ฟ้า” และ NBT
ในเวทีนี้ นายกรัฐมนตรี และทีมเศรษฐกิจ จะพูดคุยกับสื่อมวลชน เพี่อร่วมกันสะท้อนภาพสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมา รัฐบาลยอมรับว่า วิกฤตโลกในครั้งนี้มีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านพลังงาน ต้นทุนการผลิต และค่าครองชีพของประชาชน
โดยรัฐบาลจะชี้แจงมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และแผนการดูแลในระยะต่อไป เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นภาพรวมอย่างรอบด้าน และเข้าใจข้อจำกัดของสถานการณ์มากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนเพื่ออยู่รอด” รัฐบาลยืนยันว่า การดูแลความเดือดร้อนยังคงเป็นภารกิจสำคัญ โดยได้เร่งดำเนินมาตรการเพื่อประคับประคองสถานการณ์ ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของประเทศในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ด้วยวิกฤตครั้งนี้ มีความท้าทายสูง และไม่อาจแก้ไขได้โดยรัฐเพียงลำพัง แต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ประเทศไทยจะสามารถประคับประคองสถานการณ์ และก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันได้
นอกจากนั้น ในการพบปะสื่อวันนี้ ยังจะเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนซักถามในประเด็นสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ ทั้งเรื่องราคาสินค้า พลังงาน และทิศทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดย นายกรัฐมนตรี และทีมงาน พร้อมรับฟังทุกข้อสะท้อน และนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
📍ขอเชิญประชาชนร่วมติดตามการถ่ายทอดสดผ่านเพจ “ไทยคู่ฟ้า” และสื่อของกรมประชาสัมพันธ์