​“อนุทิน” เปิดทำเนียบ เชิญสื่อ-อินฟลูฯ ร่วมพูดคุยทีมเศรษฐกิจ หาแนวทางฝ่าวิกฤตน้ำมันพรุ่งนี้

นายกฯ เตรียมเปิดทำเนียบ ถกนัดพิเศษ เชิญสื่อ-อินฟลูเอนเซอร์ ร่วมรับฟังแนวทางบริหารจัดการน้ำมันฝ่าวิกฤตสงครามตะวันออกกลาง ยกเป็น “วาระแห่งชาติ” พร้อมระดมทีมเศรษฐกิจชุดใหญ่เคลียร์ชัดทุกประเด็น 28 มีนาคมนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม เวลา 10.00 น. รัฐบาล ได้เชิญสื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ เข้ามาพูดคุยกันที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงานของรัฐบาล และแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการน้ำมันในช่วงวิกฤต ที่เกิดจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลาง เป็นวาระแห่งชาติ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะนำทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุย ประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ