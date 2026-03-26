"นภินทร" เผยข่าวดี รัฐบาลคลอดมาตรการช่วยประชาชนทุกด้าน สงกรานต์มีน้ำมันใช้

"นภินทร" เผยผลประชุมมีข่าวดีออกมาตรการช่วยประชาชนทุกด้าน สงกรานต์มีน้ำมันใช้ รายละเอียดรอ "เอกนิติ - ศุภจี" แถลง
วันนี้ (26 มี.ค. 69) นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม.นัดพิเศษในวันนี้ ว่า มีการหารือกันในหลายประเด็น ซึ่งจะมีมติออกมาโดยรอให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า รัฐบาลจะเอาอยู่ใช่หรือไม่ นายนภินทร ย้ำหนักแน่นว่า “เอาอยู่สิครับ”
ผู้สื่อข่าวย้ำถามว่า มีมาตรการภาษีสรรพสามิตมาช่วยลดราคาน้ำมันด้วยหรือไม่ นายนภินทร กล่าวว่า มี พร้อมยืนยันว่า มีข่าวดีอย่างแน่นอน และมีมาตรการหลายอย่างมาช่วยประชาชนอย่างแน่นอน โดยจะมีเรื่องการลดราคาสินค้า และจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีน้ำมันใช้เดินทางในช่วงสงกรานต์ รวมไปถึงการควบคุมราคาสินค้า
ส่วนบรรยากาศในที่ประชุม นายนภินทร ระบุว่า เป็นไปด้วยดี ทุกคนช่วยกันระดมความคิดเห็นเพื่อให้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนออกมา