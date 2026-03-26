“พี่ศรี” ร้องนายกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ “สุริยะ-ประเสริฐ-สุดาวรรณ” ขัด รธน.หรือไม่ ก่อนแต่งตั้งเป็น รมต.

“ศรีสุวรรณ” ร้องนายกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ “สุริยะ-ประเสริฐ-สุดาวรรณ” ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก่อนแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี เหตุมีพฤติกรรมอาจเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานจริธรรมอย่างร้ายแรง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มี.ค. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง และ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ซึ่งเป็นบุคคลที่พรรคเพื่อไทยเสนอให้พิจารณาเป็นรัฐมนตรี มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 160 (4) (5) อันเกี่ยวกับการมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติการณ์ขัดจริยธรรมหรือไม่
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากนายสุริยะ เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่ซื้อเครื่องบินเจ็ตหรู Gulfstream G550 จากนายเบน สมิธ โดยนายสุริยะ ยอมรับซื้อเครื่องบินลำดังกล่าวจริง ซื้อเมื่อปี 67 ในราคา 862 ล้านบาท แต่อ้างแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แค่ 30 ล้านบาท ตามสัดส่วนถือครอง ซึ่งนายเบน สมิธ เป็นบุคคลที่ถูกออกหมายจับร่วมกับภรรยา ข้อหาตุ๋นนักธุรกิจลงทุนข้ามชาติหลายโครงการ นอกจากนั้นยังโดนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์ของเครือข่ายให้ตกเป็นของแผ่นดินในคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ขบวนการสแกมเมอร์ รวมกว่า 13,074 ล้านบาท การไปคบหาซื้อทรัพย์จากบุคคลดังกล่าว อาจเข้าข่ายขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงได้
นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ขณะที่นายประเสริฐ ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบเส้นทางการเงินและพฤติการณ์ของกลุ่มธุรกิจ “สแกนม่านตาแลกเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี” ภายใต้โครงการ Worldcoin ซึ่งส่อเค้าเกี่ยวพันกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงินระดับโลก ส่วน น.ส.สุดาวรรณ ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียกร่วมกับเครือญาติในข้อกล่าวหาฐานความผิด ร่วมกันบุกรุกเข้าไปยึดถือ ครอบครองและทำประโยชน์โดยการขุดบ่อเก็บกักน้ำในที่ดินซึ่งตนไม่ได้มีสิทธิ อันเป็นที่ดินของรัฐและที่ดินสาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและเป็นที่ป่า โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ประกอบ 108 ทวิ วรรคสอง และมาตรา 54 มาตรา 55 ประกอบมาตรา 72 ตรี แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 360 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
“อย่างไรก็ตามเรื่องของคุณสมบัติของรัฐมนตรีนั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวไว้ในคำวินิจฉัยที่ 21/2567 โดยให้ความหมายของคําว่า ซื่อสัตย์และคําว่าสุจริตว่า มิใช่เป็นเพียงเรื่องการกระทําทุจริต หรือประพฤติมิชอบเท่านั้น แต่ต้องเป็นการกระทําให้วิญญูชนทั่วไปที่ทราบพฤติการณ์หรือการกระทํานั้นแล้ว ยอมรับว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต จึงจะถือได้ว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ด้วย การตรวจสอบคุณสมบัติจึงไม่ได้พิจารณาเพียงแค่เคยต้องคดีหรือมีคำพิพากษาของศาลหรือมีลักษณะต้องห้ามแล้วเท่านั้น องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงนำความมาร้องต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ 3 บุคคลดังกล่าว หากเพิกเฉยก็จะนำคำร้องไปร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป“ นายศรีสุวรรณระบุ