สส.กล้าธรรม แม่ฮ่องสอน ซัดเดือดรัฐบาลปล่อยราคาน้ำมันพุ่ง จี้หยุดบริหารไร้ทิศทาง พอแล้วกับภาระที่ชาวบ้านแบกรับ

“ปกรณ์” ซัดเดือด น้ำมันพุ่ง 6 บาท ซ้ำเติมคนแม่ฮ่องสอน แถมต้องใช้น้ำมันแพงกว่าที่อื่น เพราะต้นทุนขนส่งสูง จี้ รบ.หยุดบริหารไร้ทิศทาง ปล่อย ปชช.รับกรรม ลั่น “พอแล้ว” ก่อนวิกฤตลุกลามกระทบทั้งแรงงาน-ค่าครองชีพทั่วจังหวัด
วันนี้ (26 มี.ค.) เวลา 10.00 น. นายปกรณ์ จีนาคำ สส.แม่ฮ่องสอน พรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราชดเชยราคาน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซิน ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 6 บาทต่อลิตร ในวันเดียว ว่า เป็นสถานการณ์ที่สร้างภาระหนักให้กับประชาชน โดยเฉพาะ จ.แม่ฮ่องสอน โดยราคาหน้าปั๊ม PTT Station อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นกว่าราคาขายปลีกที่ประกาศ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ห่างไกลจากโรงกลั่นน้ำมัน และเส้นทางคมนาคมคดเคี้ยว ทำให้ค่าขนส่งสูง
นายปกรณ์ ระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจดีว่า สถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศ โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลไทย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนไม่เข้าใจและยากจะยอมรับได้ คือ แนวทางการบริหารจัดการวิกฤตน้ำมันของรัฐบาลที่ขาดความชัดเจน และมีลักษณะย้อนแย้ง เปลี่ยนไปมา จนทำให้เกิดความสับสนและความไม่มั่นใจในทิศทางนโยบาย
“ผมเชื่อว่า ทุกคนเข้าใจสถานการณ์โลก แต่สิ่งที่พวกเราไม่เข้าใจ คือ การบริหารของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจน ไม่มีทิศทางที่แน่นอน ทำให้ประชาชนต้องมารับภาระอย่างเต็มที่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ นอกจากค่าครองชีพของประชาชนที่จะปรับตัวสูงขึ้นแล้ว ยังจะกระทบต่อภาคแรงงานในโรงงานต่างๆ เช่น ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็เริ่มมีการหารือกันถึงการปรับลดแรงงาน เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตแล้ว” นายปกรณ์ กล่าว
นายปกรณ์ ยังเน้นย้ำว่า ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ รัฐบาลควรมีบทบาทสำคัญเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร และแรงงาน ต้องเผชิญกับต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นเพียงลำพัง โดยการปรับขึ้นราคาน้ำมันในลักษณะก้าวกระโดดเช่นนี้ จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการขนส่ง ภาคการผลิต รวมไปถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงาน ซึ่งสุดท้ายแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือประชาชน
“พรรคกล้าธรรม ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทบทวนมาตรการรับมือปัญหาน้ำมันอย่างจริงจัง และมีแผนที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องดิ้นรนและเดือดร้อนไปมากไปกว่านี้ ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องหยุดแนวทางการบริหารที่ไม่แน่นอน และหันมาแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ‘พอแล้ว พอแล้ว’ กับภาระที่ประชาชนต้องแบกรับจากรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพในช่วงวิกฤตเช่นนี้”