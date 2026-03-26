เด็กกล้าธรรมจวกยับ ลักไก่ขึ้นราคาน้ำมันกลางดึก ซ้ำเติมรากหญ้า-ขนส่งจ่อพัง จี้แจงมาตรการเยียวยาให้ชัด

“สิรภพ” ซัดแรง รัฐบาลลักไก่ขึ้นราคาน้ำมันกลางดึก 6 บาท/ลิตร เหมือนปล้นประชาชน ซ้ำเติมรากหญ้า-เกษตรกร-ขนส่ง จ่อพัง จี้ ขอฟังมาตรการเยียวยาที่ชัดเจน
วันนี้ (26 มี.ค.) เวลา 08.30 น.จากกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบในการปรับลดอัตราชดเชยราคาน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซิน ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด ในวันนี้ (26 มี.ค.) ได้ปรับขึ้น 6 บาทต่อลิตร นายสิรภพ สมผล สส.สกลนคร พรรคกล้าธรรม กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ว่า “ประชาชน เหมือนโดนปล้น กลางดึกที่ผ่านมา เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ แม้พี่น้องประชาชนจะทราบว่า สถานการณ์พลังงานในประเทศกำลังมีปัญหา และในสภาผู้แทนราษฎร วานนี้ (25 มี.ค.) สมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ได้ลุกขึ้นอภิปรายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมากถึง 100 คน แต่ไม่คิดไม่ฝันว่า กลางดึกรัฐบาลจะออกประกาศสั่นคลอนหัวใจคนไทยรากหญ้าอย่างใหญ่โตขนาดนี้
“ผมหวังว่า เราจะได้ฟังการชี้แจงจากทางรัฐบาล รวมถึงมาตรการที่ชัดเจนออกมารองรับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างครบถ้วน ไม่เช่นนั้น ภาพความโกลาหลที่หน้าสถานีบริการน้ำมันจุดต่างๆ จะยิ่งวุ่นวายมากกว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอน พี่น้องประชาชนจะแห่ไปเติมน้ำมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะไม่สามารถคาดคะเนได้เลยว่า วันต่อๆ ไป ราคาน้ำมันจะดีดตัวสูงขึ้นไปอีกจนตัวเลขจะไปหยุดที่ตรงไหน” นายสิรภพ กล่าว
นายสิรภพ กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้คำนึงหรือไม่ ว่า ภาคการเกษตร พี่น้องชาวรากหญ้า จะอยู่อย่างไร ภาคการขนส่ง จะหยุดชะงัก หรือไม่ ภาคการผลิต แน่นอนว่า ไม่อาจตรึงราคาต้นทุนได้อีกต่อไป แล้วราคาข้าวของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค ของพี่น้องประชาชนจะขยับขึ้นไปอยู่ตรงไหน คนไทยทราบดีว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการสู้รบในประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้นแต่ก็หวังว่า วันนี้คนไทยจะได้อุ่นใจขึ้นได้บ้างจากมาตรการเยียวยาที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมของรัฐบาล ไม่ใช่พูดขายฝันเพื่อหวังแค่ประคองสถานการณ์ไปวันๆ