"มาร์ค" ยกคดีฮั้วสว.เหตุหลักไม่หนุน "อนุทิน" ชี้ร้ายแรงกระทบศรัทธาปชช.-บั่นทอนความชอบธรรมการเมือง

“อภิสิทธิ์” ยกคดีฮั้ว สว. เป็นเหตุหลักไม่หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ ชี้ถูกกล่าวหาในคดีร้ายแรง กระทบศรัทธาประชาชน-บั่นทอนความชอบธรรมทางการเมือง ย้ำปชป.งดออกเสียงทั้ง “อนุทิน-ณัฐพงษ์” ใช้มาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่รอร่วมรัฐบาล
วันนี้ (19มี.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายถึงคุณสมบัติของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า การพิจารณาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ไม่อาจมองเฉพาะเรื่องความรู้ความสามารถเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมด้วย ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ข้อบังคับดังกล่าวระบุชัดว่า สมาชิกและกรรมาธิการต้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงทั้งความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่า เหตุผลสำคัญที่พรรคไม่สามารถให้ความเห็นชอบนายอนุทินได้ อยู่ที่ประเด็นคดีฮั้ว สว. ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องร้ายแรง เพราะหากสมาชิกวุฒิสภาไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง จะกระทบต่อกระบวนการสรรหาองค์กรอิสระ และทำให้องค์กรเหล่านั้นขาดความเป็นกลาง ไม่สามารถตรวจสอบฝ่ายบริหารได้อย่างเที่ยงธรรม
นายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่า ปัจจุบันนายอนุทินอยู่ในสถานะผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการตรวจสอบของ 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยในส่วนของ กกต. นั้น คณะอนุกรรมการสืบสวนชุดที่ 26 ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงนายอนุทิน และมีความเห็นว่าบุคคลเหล่านี้ได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
นอกจากนี้ ยังมีข้อกังขาในสังคมเกี่ยวกับการที่ กกต. ตั้งอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่ 36 ขึ้นมาใหม่เพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ ทั้งที่โดยปกติจะมีการกระจายสำนวนไปยังคณะอนุกรรมการวินิจฉัยที่มีอยู่แล้วตามลำดับเรื่อง ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องต่อศาลอาญาทุจริตว่า การตั้งคณะดังกล่าวอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และศาลจะมีคำสั่งในเดือนหน้า
ส่วนการดำเนินการของดีเอสไอ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า แม้ก่อนหน้านี้จะมีการส่งสำนวนให้อัยการฟ้องผู้ต้องหา 8 คน แต่ต่อมาอัยการได้ส่งเรื่องกลับมายังดีเอสไอ โดยเห็นว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลราว 1,200 คน วงเงินกว่า 300 ล้านบาท และมีข้อหาเกี่ยวกับอั้งยี่และการฟอกเงิน จึงจำเป็นต้องสอบสวนให้ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่สามารถแยกดำเนินคดีเฉพาะบางคนหรือบางกลุ่มได้
ด้วยเหตุนี้ นายอภิสิทธิ์จึงยืนยันว่า ไม่สามารถเห็นชอบให้นายอนุทินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ เพราะจะกระทบต่อความศรัทธาของประชาชน รบกวนต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และทำให้สังคมตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงไม่สามารถหาบุคคลอื่นที่เหมาะสมกว่านี้มาดำรงตำแหน่งได้
อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์ยังระบุด้วยว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้สนับสนุนนายณัฐพงษ์เช่นกัน โดยให้เหตุผลว่า ต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากนายณัฐพงษ์ตกเป็นผู้ถูก ป.ป.ช. ชี้มูล และเรื่องอยู่ในกระบวนการศาล ซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้
นายอภิสิทธิ์กล่าวย้ำว่า การงดออกเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้หมายถึงการรอเข้าร่วมรัฐบาล พร้อมยืนยันว่าพรรคมีจุดยืนเป็นฝ่ายค้านและทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างจริงจังมาโดยตลอด
พร้อมกันนี้ นายอภิสิทธิ์ยังแสดงความเสียดายว่า ทั้ง 2 พรรคการเมืองที่เสนอชื่อบุคคลชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ต่างก็ยังมีแคนดิเดตคนอื่นที่ไม่มีปัญหาตามที่ตนได้อภิปรายไว้ จึงเป็นเหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์จำเป็นต้องงดออกเสียงในที่สุด